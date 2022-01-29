Возвращение строптивого. В Италии озадачены вызовом Балотелли в сборную

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вчера, 23:57

Еще в прошлом сезоне Балотелли играл в Серии Б, а теперь вызван в сборную Италии. «Соккер.ру» — о неожиданном решении Манчини.

Что случилось?

Не будет преувеличением сказать, что все удивились, когда узнали о вызове Марио Балотелли в сборную Италии на тренировочную сессию. Это случилось более чем через три года после предыдущей игры 31-летнего форварда за национальную команду. Сейчас Балотелли играет в Турции за «Адана Демирспор». Его включили в число 36 футболистов, призванных на трехдневный сбор, в рамках которого Роберто Манчини рассмотрит вариант окончательного состава для участия в мартовском полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира, где соперником Италии будет Северная Македония.

Для попадания на чемпионат мира Италии нужно пройти два раунда плей-офф, поскольку в квалификационной группе команда Манчини неожиданно заняла второе место, уступив Швейцарии. Это через несколько месяцев после победы на чемпионате Европы. Как получилось, что Балотелли оказался в сборной Италии, и можно ли этот шаг воспринимать всерьез?

Падение Балотелли

Когда-то Марио считался одним из самых перспективных европейских футболистов. В 2010 году он получил награду Golden Boy как лучший молодой игрок мира. К 21 году он выиграл три титула в Серии А, Кубок Италии, Лигу чемпионов с «Интером», а также Премьер-Лигу и Кубок Англии с «Манчестер Сити». Да, с самого начала Балотелли создавал себе неоднозначную репутацию, неприятными выходками за пределами поля. Но какое-то время его игра все компенсировала. Балотелли был в сборной Италии на Евро-2012, попал в символическую сборную сезона-2012/13 в Серии А, играя за «Милан».

Затем наступил серьезный спад. Сборная Италии вылетела с ЧМ -2014 на групповой стадии, Балотелли на несколько лет вылетел из национальной команды, оказался в Премьер-Лиге в «Ливерпуле», где забил один мяч. Он быстро достиг дна. И оттолкнулся от него. Казалось, что его карьера возродилась в Лиге 1 в «Ницце», где он в двух сезонах подряд забил 15 и 18 мячей в чемпионате – это его лучшие показатели в карьере, кстати, если брать только голы в национальных лигах. Это позволило вернуться в сборную Италии, когда туда пришел Манчини. Под его началом он сразу провел три матча.

Но затем Балотелли поссорился с Патриком Виейра, который тренировал «Ниццу». И затем за три года Марио сменил четыре клуба, ни в одном из них толком себя не проявив. Он поиграл шесть месяцев за «Марсель», потом год за «Брешию», которая вылетела из Серии А, во втором дивизионе он полгода выступал за «Монцу». А затем случился переезд в Турцию.

Возрождение в Турции

Балотелли помог «Адана Демирспор», который выступает в высшем дивизионе впервые с 1995 года, подняться на четвертое место. После переезда в Турцию Марио забил девять мячей в 21 матче. Об отношении итальянца к делу писала турецкая авторитетная газета Fanatik:

Балотелли своим выступлением в Суперлиге показал, что приехал сюда играть в футбол. О нем вне поля мало говорят. Президент «Аданы» говорил, что Марио предпочел его клуб, чтобы присоединиться к сборной Италии на ЧМ -2022, хотя у него были предложения из Катара. Можно сказать, что Балотелли на данный момент самый дисциплинированный и преданный игрок «Аданы». Спокойствие и удовлетворение в «Адане» открыли ему двери в сборную Италии.

Возвращение в сборную

К приглашению Балотелли на сборы в Италии относятся по-разному. Многие настроены скептически, но немало и тех, кто призывает довериться Манчини, ведь он сделал итальянцев чемпионами Европы. Сам Роберто считает, что Балотелли не должен питать больших иллюзий и так объясняет вызов:

Технически Марио всегда был хорош, это не проблема. Мы должны увидеть его физическое состояние. Мы немного потеряли его из виду. Он нам ничего не должен обещать, а мы ничего не обещаем ему. Мы оценим, может ли он нам помочь.

Как уже сказано, на сбор приглашено 36 футболистов, большую часть которых привыкли видеть в сборной в последние годы. Но есть там и те, кто еще ни одного матча за итальянцев не сыграл. Возможности Италии в атаке не так велики, как может показаться. Именно с точки зрения наличия ударного центрфорварда. Да, последний гол на турнире за сборную Балотелли забил на чемпионате мира 2014 года в ворота сборной Англии. Но в этом составе он только один из двух игроков, у которых двузначное количество голов за сборную: у Балотелли их 14, а у Чиро Иммобиле 15. Так что желание Манчини хотя бы проверить состояние Марио вполне понятно. К тому же Балотелли буквально бредит возвращением в сборную, он очень мотивирован.

Беспокойство фанатов

Как уже было сказано, многие в Италии против такого возвращения. Опасения поклонников итальянской сборной объясняет видящий ситуацию изнутри журналист Даниэле Верри: