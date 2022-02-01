Траоре или Обамеянг не попадут в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

У «Барселоны» не получится включить всех новичков команды в заявку на плей-офф Лиги Европы.
В зимнее трансферное окно состав каталонского клуба пополнили три человека: Дани Алвес, Ферран Торрес и Адама Траоре. Также ближайшее время клуб должен объявить о трансфере Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».
Согласно правилам УЕФА, «Барселона» сможет дозаявить только трех футболистов. As утверждает, что в заявку точно будет включен Торрес, а также, скорее всего, Алвес.
На последнее место будут претендовать Траоре и Обамеянг.