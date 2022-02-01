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Траоре или Обамеянг не попадут в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

сегодня, 16:19

У «Барселоны» не получится включить всех новичков команды в заявку на плей-офф Лиги Европы.

В зимнее трансферное окно состав каталонского клуба пополнили три человека: Дани Алвес, Ферран Торрес и Адама Траоре. Также ближайшее время клуб должен объявить о трансфере Пьера-Эмерика Обамеянга из «Арсенала».

Согласно правилам УЕФА, «Барселона» сможет дозаявить только трех футболистов. As утверждает, что в заявку точно будет включен Торрес, а также, скорее всего, Алвес.

На последнее место будут претендовать Траоре и Обамеянг.

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Все комментарии
1 984
1 984
сегодня в 19:36
Ну и ладно.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:19
Если там играет Спартак, Барселоне там ловить нечего
Cat01
Cat01
сегодня в 18:15
Это очень плохо...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:41
Весьма тяжёлый выбор.
particular
particular
сегодня в 17:40, ред.
Барса под тяжестью обстоятельств, ограничений и финансового перекоса, вынуждена подстраиваться и маневрировать...
sash71
sash71
сегодня в 16:41
Барселоне нужен сейчас забивной форвард как никогда. Обамеянг вполне может потянуть эту роль. Мое мнение нужно его включать в заявку на ЛЕ.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:37
Надеюсь нам выпадет барса и мы начнём с победы
drug01
drug01
сегодня в 16:21
Это плохо
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