Траоре или Обамеянг не попадут в заявку «Барселоны» на Лигу Европы

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сегодня, 16:19

У «Барселоны» не получится включить всех новичков команды в заявку на плей-офф Лиги Европы.

В зимнее трансферное окно состав каталонского клуба пополнили три человека: , и . Также ближайшее время клуб должен объявить о трансфере из «Арсенала».

Согласно правилам УЕФА , «Барселона» сможет дозаявить только трех футболистов. As утверждает, что в заявку точно будет включен Торрес, а также, скорее всего, Алвес.

На последнее место будут претендовать Траоре и Обамеянг.