«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным в конце февраля

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину».
«Фиалки» намерены продать форварда до 22 февраля — даты закрытия трансферного окна в России. Если это не произойдёт, команда из Флоренции расторгнет контракт с игроком.
Текущее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.
- Не могу, здесь продай.
- Здесь кто её купит, здесь её все знают...
- Не могу, здесь продай.
- Здесь кто её купит, здесь её все знают...
но сначала рак на горе должен пронзительно свистнуть !
но сначала рак на горе должен пронзительно свистнуть !
Очень хочется увидеть нашего сашку ,шагающего по трапу с высокоподнятой золотой урной в руках...
Очень хочется увидеть нашего сашку ,шагающего по трапу с высокоподнятой золотой урной в руках...
Сколько было брёвен, которые за счёт паспорта оставались в топ клубах России на большой зарплате? Это уже неинтересно.
Следите за руками:
1. Развел на жирный контракт Динамо
2. Анжи.
3. Зенит.
4. Вернулся в топ футбол после тюрьмы.
5. Развел Спартак.
6. Развел европейский клуб.
Мне кажется, что стать хорошим футболистом легче, чем повторить такое путешествие)
Сколько было брёвен, которые за счёт паспорта оставались в топ клубах России на большой зарплате? Это уже неинтересно.
Следите за руками:
1. Развел на жирный контракт Динамо
2. Анжи.
3. Зенит.
4. Вернулся в топ футбол после тюрьмы.
5. Развел Спартак.
6. Развел европейский клуб.
Мне кажется, что стать хорошим футболистом легче, чем повторить такое путешествие)
В Химки или клуб ФНЛ...
Со своей доплатой...
С выплатой зряплаты за год...
Может быть... Возьмут... Риски большие...
В Химки или клуб ФНЛ...
Со своей доплатой...
С выплатой зряплаты за год...
Может быть... Возьмут... Риски большие...