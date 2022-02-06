«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным в конце февраля

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вчера, 14:16

Нападающий может покинуть «Фиорентину».

«Фиалки» намерены продать форварда до 22 февраля — даты закрытия трансферного окна в России. Если это не произойдёт, команда из Флоренции расторгнет контракт с игроком.

Текущее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.