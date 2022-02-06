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«Фиорентина» расторгнет контракт с Кокориным в конце февраля

вчера, 14:16

Нападающий Александр Кокорин может покинуть «Фиорентину».

«Фиалки» намерены продать форварда до 22 февраля — даты закрытия трансферного окна в России. Если это не произойдёт, команда из Флоренции расторгнет контракт с игроком.

Текущее соглашение Кокорина с «Фиорентиной» истекает в 2024 году.

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Все комментарии
Asper
Asper
сегодня в 01:42
Как в Мимино, когда бабка упрашивала погрузить корову в вертолёт, чтоб отвезти на рынок))
- Не могу, здесь продай.
- Здесь кто её купит, здесь её все знают...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 18:14
Если честно, не совсем понятна эта ситуация с Кокориным. Могли бы дать шанс и дать ему сыграть пару полных матчей. То что ему выделяют иногда по 10-15 минут - это совсем несерьёзно.
Boricku
Boricku
вчера в 17:22
Новость непонятна, как с яндекс переводчика
Boricku
Boricku
вчера в 17:20
В лос Анджелес гелакси продадут Сашу
kasyak7
kasyak7
вчера в 16:34
Да кому он нужен.Он и бесплатно ,и даром не нужен.
112910415
112910415
вчера в 16:22
это возможно !
но сначала рак на горе должен пронзительно свистнуть !
старина
старина
вчера в 15:35
И кому он нужон то?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:14, ред.
Такие наивные, что аж прям смешно. Ну какой продать? Фиорентина должна ещё доплатить тому клубу, который его заберёт.
протон
протон
вчера в 14:56
Уже ждем его в аэропорте!
Очень хочется увидеть нашего сашку ,шагающего по трапу с высокоподнятой золотой урной в руках...
протон
протон
вчера в 14:56
Как там Галицкий сказал: "Всех денег в гроб не утащишь?" Спортсмен должен оставаться в памяти болельщиков своими победами, голами и призами. Кокорин запомнится разводилой, с "золотым унитазом", футболистом-посмешищем, загубившим свой талант? Классный бэкграунд, ничего не скажешь. Блохин, Черенков, Алейников, Савичев - ушло время. Нынче все деньгами меряем(
Брулин
Брулин
вчера в 14:53
Кокорин величайший лимитчик в истории.

Сколько было брёвен, которые за счёт паспорта оставались в топ клубах России на большой зарплате? Это уже неинтересно.

Следите за руками:
1. Развел на жирный контракт Динамо
2. Анжи.
3. Зенит.
4. Вернулся в топ футбол после тюрьмы.
5. Развел Спартак.
6. Развел европейский клуб.

Мне кажется, что стать хорошим футболистом легче, чем повторить такое путешествие)
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 14:46
Продать Кокорина в Россию это раздела фантастика. Его надо продавать туда где его не знают.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:37
Что то крутят.вертят, ничего не понятно.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:35
Не вижу смысла ждать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:28
Да уже оставайся там на ПМЖ !) Бабла нарубил в деревне дураков , хватает !!!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:27
В крайний день ТО в России...
В Химки или клуб ФНЛ...
Со своей доплатой...
С выплатой зряплаты за год...
Может быть... Возьмут... Риски большие...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:26
Кокоша отработает до конца контракта, за ним вся итальянская мафия.
hаrut
hаrut
вчера в 14:25
Интересно и куда же Санек лыжи навострит?
2fdrjma758sb
2fdrjma758sb
вчера в 14:24
Не нужен он в России.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:23
Покупателей на Санька там много, что контракт придется расторгать - тогда, как я понимаю, Александру должны выплатить всю сумму до завершения контракта.
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:19
Где же он таких же лохов как сами найдут!!!)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:18
Саша в накладе не останется.
asraeil
asraeil
вчера в 14:18
Опять нахаляву неустойку получит...
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:17
Лучше сейчас, чем позже
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