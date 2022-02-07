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Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций

07 февраля 2022, 08:22
СенегалЛоготип футбольный клуб Сенегал0 : 0Логотип футбольный клуб ЕгипетЕгипетЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций.

На прошедшем турнире Мане сыграл в каждом из семи матчей своей национальной команды, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

В финале Кубка Сенегал обыграл Египет (0:0, 4:2 по пенальти).

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Все комментарии
Брулин
Брулин
07 февраля в 21:27
Замечательный игрок - Абубакар. И чего его понесло «рубить бабло» на Ближний Восток, когда мог вполне из того же «Бешикташа» перейти в какой-нибудь условный «Пэлас»?
ZeroRiot
ZeroRiot
07 февраля в 17:11
Абубакар был лучшим.
95-shishani-95
95-shishani-95
07 февраля в 16:16
Рад за Садио Мане! Ещё раз с победой его!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
07 февраля в 14:20
Мане молодец, настоящий боец.
dzvinka
dzvinka
07 февраля в 13:38, ред.
в финале играл паршиво, остальные матчи не смотрел с ним.
Надо продавать его сейчас, с этим титулом пока цена на подьеме.
Вообще уже сейчас надо искать и готовить замены как Мане так и Салаху... этим двоим пора на заслуженный отдых в какие нить мешки по типу ПСЖ либо Реала с Барсой, ато потеют они все меньше, а зарабатывать хотят все больше.
Посмотрим готов ли Луис Диас заменить Мане, решение купить его правильное.
25процентный клоун
25процентный клоун
07 февраля в 12:41
А вот и первый претендент на зм
KTS22
KTS22
07 февраля в 12:15
По делу
Мaлик
Мaлик
07 февраля в 12:06
заслужил своей игрой
Bensurr
Bensurr
07 февраля в 11:54
Дадут ли ему мячик как гному?
ОПС
ОПС
07 февраля в 11:49
Поздравляем, все правильно.
STVA 1
STVA 1
07 февраля в 11:21
Игрок победителей! Логично думаю)
протон
протон
07 февраля в 11:10
Тот же Абубакар больше заслужил.
Менди не был лучше Габаски,в серии ему со штангой больше повезло
Лучший вратарь Габаски, если бы не он Египет даже до финала бы не дошел!!!
УЕСКА
УЕСКА
07 февраля в 10:51
Финал провел слабо но в целом по турниру Мане заслужил награду.
dok66
dok66
07 февраля в 10:35
По делу !
VeniaminS
VeniaminS
07 февраля в 09:46
Отлично сыграл,молодец!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
07 февраля в 09:27
Мане, Тебе, Мине , Тому, Кому ?
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Sukhoverkov2012 (раскрыть)
07 февраля в 09:26, ред.
если станет лучшим бомбардиром своей команды и чемпионата, то почему нет?
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
07 февраля в 09:22
Ну все теперь по мнению FF ему надо давать ЗМ
Так же как и меси
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 09:19
Заслужил Мане!
IKER-RAUL
IKER-RAUL
07 февраля в 09:16
при всём уважении за вклад Садио в победы красных, но к сожалению он последние два сезона "сдает", плюс явно прибавились понты в поведении на поле.
ну а сейчас вообще может приехать обратно в команду с короной на голове и боюсь может превратиться в очередного "вождя темнокожих" на подобие погба.
надеюсь, что ошибаюсь и этого не случится, посмотрим
1 984
1 984
07 февраля в 09:13
Мои поздравления.
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 09:09
Понятно, что в большинстве случаев лучшим игроком турнира выбирается из команды победителей и Мане по праву завоевал этот титул. Но вот если бы выиграл Египет? Неужели выбрали бы Салаха? Салах вообще выглядел бледно, особенно в полуфинале. Если в начале турнира судьи и помогали Камеруну, то в полуфинале они по игре сами переиграли Египет, который в основном отбивался весь матч, вот только забить не смогли. Да и в финале по обзорам понял, что только чудо позволило Египту попытать себя в серии пенальти.
Так, что наверное справедливо, что Сенегал чемпион, Мане лучший игрок!!!
ДСА
ДСА
07 февраля в 08:58
Теперь причислит себя к разряду великих игроков.
dstp7p4r3z87
dstp7p4r3z87
07 февраля в 08:55
Обошёл одноклубника-кента и в личном, и в командном зачёте
DOCTOR STRANGE
DOCTOR STRANGE
07 февраля в 08:48
Ну все.Теперь получит ЗМ,как карлан липовый,за 0 голов в плей-офф КА,1 гол за полгода в лиге фермеров)
Ironigor
Ironigor
07 февраля в 08:38
Кто победил тот и лучший .
Салах - Мане = Мане !!!)
beefs
beefs
07 февраля в 08:26
кто то из двоих и должен быть лучшим (Салах или Мане)...
Elliada
Elliada
07 февраля в 08:25
У Сенегала соперники были легче. Но, в общем, турнир слабоват
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