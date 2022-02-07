Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала Садио Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций.
На прошедшем турнире Мане сыграл в каждом из семи матчей своей национальной команды, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.
В финале Кубка Сенегал обыграл Египет (0:0, 4:2 по пенальти).
Так, что наверное справедливо, что Сенегал чемпион, Мане лучший игрок!!!
Так, что наверное справедливо, что Сенегал чемпион, Мане лучший игрок!!!
ну а сейчас вообще может приехать обратно в команду с короной на голове и боюсь может превратиться в очередного "вождя темнокожих" на подобие погба.
надеюсь, что ошибаюсь и этого не случится, посмотрим
ну а сейчас вообще может приехать обратно в команду с короной на голове и боюсь может превратиться в очередного "вождя темнокожих" на подобие погба.
надеюсь, что ошибаюсь и этого не случится, посмотрим