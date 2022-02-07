Мане признан лучшим игроком Кубка африканских наций

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07 февраля 2022, 08:22

Нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала признан лучшим игроком Кубка африканских наций.

На прошедшем турнире Мане сыграл в каждом из семи матчей своей национальной команды, в которых забил 3 гола и сделал 2 результативные передачи.

В финале Кубка Сенегал обыграл Египет (0:0, 4:2 по пенальти).