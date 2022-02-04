Тренер «Вулверхэмптона» Лаже признан лучшим в АПЛ по итогам января

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сегодня, 18:23

Наставник «Вулверхэмптона» признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам января.

В минувшем месяце португальский специалист одержал с «вулвз» три победы в трех матчах с «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Саутгемптоном» (3:1) и «Брентфордом» (2:1).