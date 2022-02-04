Тренер «Вулверхэмптона» Лаже признан лучшим в АПЛ по итогам января

Наставник «Вулверхэмптона» Бруну Лаже признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам января.
В минувшем месяце португальский специалист одержал с «вулвз» три победы в трех матчах с «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Саутгемптоном» (3:1) и «Брентфордом» (2:1).
Ранее стало известно, что игроком месяца в АПЛ был признан вратарь «Манчестер Юнайтед».
Нам с его волками придется дважды сыграть в этом месяце, чувствую будет очень не просто
Нам с его волками придется дважды сыграть в этом месяце, чувствую будет очень не просто