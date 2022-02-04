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Тренер «Вулверхэмптона» Лаже признан лучшим в АПЛ по итогам января

сегодня, 18:23

Наставник «Вулверхэмптона» Бруну Лаже признан лучшим тренером Английской Премьер-Лиги по итогам января.

В минувшем месяце португальский специалист одержал с «вулвз» три победы в трех матчах с «Манчестер Юнайтед» (1:0), «Саутгемптоном» (3:1) и «Брентфордом» (2:1).

Ранее стало известно, что игроком месяца в АПЛ был признан вратарь «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 20:00
Всё по плану, Доминатор на восьмом месте любимом сможет укрепиться
1 984
1 984
сегодня в 19:28
Мои поздравления.
протон
протон
сегодня в 19:16
Справедливо!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 18:38
Ну он по праву заслужил
Нам с его волками придется дважды сыграть в этом месяце, чувствую будет очень не просто
beefs
beefs
сегодня в 18:28
с чем его и поздравляем...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 18:28
Бывает и такое...
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