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Левандовски: «Игрок года по версии ФИФА лучше, чем „Золотой мяч“»

сегодня, 19:56

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч» по итогам прошлого года. Однако поляк был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.

Возможно, в рейтинге престижа «Золотой мяч» стоит выше, чем награда ФИФА, но признание, которое я получил, став лучшим игроком года по версии ФИФА во второй раз подряд в голосовании тренеров и игроков, заставляет меня гордиться, потому что я знаю, как усердно я работал много лет.

За награду ФИФА голосуют профессионалы и журналисты, капитаны команд, тренеры — они могут реально и объективно оценивать наши выступления, потому что знают, как нам дается каждый матч, каждый рекорд, каждая травма.

В последнее время я думал об этих двух наградах: лучший игрок года по версии ФИФА и «Золотой мяч». Я пришел к выводу, что награда ФИФА имеет большее значение.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 20:31
Более того, каждый даже легко может сказать, сколько и у кого ЗМ украл Месси - минимум три, у Снейдера, Иньесты и Левандовского)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 20:28
А что об этом сейчас думает товарищ Месси !!!)
Elliada
Elliada
сегодня в 20:24
Пусть дальше себя утешает. Выиграл Чемпионат Германии (девятый раз подряд) и думает, что ему обязаны дать ЗМ.

Через несколько дней, после того как он получил "Игрок года ФИФА", все забыли о награде. Церемония то же прошла скромно. Кроме Левандовски, никто о его награде не вспоминает.
А насчет ЗМ, многим до сих пор не дает покоя результаты. Церемонию ждали с весны. До сих пор обсуждают. Роберт с удовольствием променял бы два своих "Игрок года ФИФА" на один ЗМ.

Каждый может назвать у какого футболиста сколько ЗМ и никто не может сказать сколько у него "Игрок года ФИФА". Вот престиж
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:18
Это точно!!!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 20:14
Официальное футбольное сообщество против продажной прессы...Хрен поймёшь,что лучше! Или-хуже,это точнее.
протон
протон
сегодня в 20:10
похоже золотой мяч уже потерял всю свою престижность, если уж его дали месси за то, что он просто выграл с аргентиной кубок америки.., хотя он уже пол года не показывает вообще ничего
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:09, ред.
Самая престижная награда это у Санька)))
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:08
Тут бесспорно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:07
Тут даже и говорить нечего. После выдачи ЗМ парижскому пешеходу Франс Футбол себя полностью дискредетировал.
particular
particular
сегодня в 20:05
Чётко, взвешенно и объективно...
RoArt
RoArt
сегодня в 20:05
Игрок года по версии ФИФА лучше, чем „Картонный мяч“.
Тут не поспоришь!
ДСА
ДСА
сегодня в 19:57
Молодец, себя лучшим признал.
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