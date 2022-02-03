Левандовски: «Игрок года по версии ФИФА лучше, чем „Золотой мяч“»

Нападающий «Баварии» высказался о том, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч» по итогам прошлого года. Однако поляк был признан лучшим игроком года по версии ФИФА .

Возможно, в рейтинге престижа «Золотой мяч» стоит выше, чем награда ФИФА , но признание, которое я получил, став лучшим игроком года по версии ФИФА во второй раз подряд в голосовании тренеров и игроков, заставляет меня гордиться, потому что я знаю, как усердно я работал много лет.

За награду ФИФА голосуют профессионалы и журналисты, капитаны команд, тренеры — они могут реально и объективно оценивать наши выступления, потому что знают, как нам дается каждый матч, каждый рекорд, каждая травма.