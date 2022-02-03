Левандовски: «Игрок года по версии ФИФА лучше, чем „Золотой мяч“»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски высказался о том, что ему не удалось выиграть «Золотой мяч» по итогам прошлого года. Однако поляк был признан лучшим игроком года по версии ФИФА.
Возможно, в рейтинге престижа «Золотой мяч» стоит выше, чем награда ФИФА, но признание, которое я получил, став лучшим игроком года по версии ФИФА во второй раз подряд в голосовании тренеров и игроков, заставляет меня гордиться, потому что я знаю, как усердно я работал много лет.
За награду ФИФА голосуют профессионалы и журналисты, капитаны команд, тренеры — они могут реально и объективно оценивать наши выступления, потому что знают, как нам дается каждый матч, каждый рекорд, каждая травма.
В последнее время я думал об этих двух наградах: лучший игрок года по версии ФИФА и «Золотой мяч». Я пришел к выводу, что награда ФИФА имеет большее значение.
Через несколько дней, после того как он получил "Игрок года ФИФА", все забыли о награде. Церемония то же прошла скромно. Кроме Левандовски, никто о его награде не вспоминает.
А насчет ЗМ, многим до сих пор не дает покоя результаты. Церемонию ждали с весны. До сих пор обсуждают. Роберт с удовольствием променял бы два своих "Игрок года ФИФА" на один ЗМ.
Каждый может назвать у какого футболиста сколько ЗМ и никто не может сказать сколько у него "Игрок года ФИФА". Вот престиж
Через несколько дней, после того как он получил "Игрок года ФИФА", все забыли о награде. Церемония то же прошла скромно. Кроме Левандовски, никто о его награде не вспоминает.
А насчет ЗМ, многим до сих пор не дает покоя результаты. Церемонию ждали с весны. До сих пор обсуждают. Роберт с удовольствием променял бы два своих "Игрок года ФИФА" на один ЗМ.
Каждый может назвать у какого футболиста сколько ЗМ и никто не может сказать сколько у него "Игрок года ФИФА". Вот престиж