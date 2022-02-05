«Я удивлён». Кафу — о том, что Неймар не получал «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу рассказал, как относится к тому, что его соотечественник Неймар не выигрывал «Золотой мяч».
Я удивлен. Считаю, что ему не нужно становиться чемпионом мира, чтобы выиграть «Золотой мяч». Неймар способен заслужить его и выиграть приз благодаря своему уровню.
Сейчас он травмирован, и есть игроки лучше него, это правда.
Недавно Неймар стал обладателем награды Samba Gold-2021.
https://www.youtube.com/watch?v=JpYZEAw5gKY
Какой ЗМ, парень после перехода в псж и 50% матчей не играет
Пусть для начала хоть один полноценный сезон сыграет, без травм, без тусовок. Там будет уже видно
Единственный раз, когда он был близок к ЗМ, случился в сезоне 14/15, когда именно он решал в ЛЧ, а Барса взяла требл. Но цацку привычно дали ручному гному.
Какой ЗМ, парень после перехода в псж и 50% матчей не играет
Пусть для начала хоть один полноценный сезон сыграет, без травм, без тусовок. Там будет уже видно
Единственный раз, когда он был близок к ЗМ, случился в сезоне 14/15, когда именно он решал в ЛЧ, а Барса взяла требл. Но цацку привычно дали ручному гному.