«Я удивлён». Кафу — о том, что Неймар не получал «Золотой мяч»

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу рассказал, как относится к тому, что его соотечественник Неймар не выигрывал «Золотой мяч».

Я удивлен. Считаю, что ему не нужно становиться чемпионом мира, чтобы выиграть «Золотой мяч». Неймар способен заслужить его и выиграть приз благодаря своему уровню.

Сейчас он травмирован, и есть игроки лучше него, это правда.