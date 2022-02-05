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«Я удивлён». Кафу — о том, что Неймар не получал «Золотой мяч»

сегодня, 00:29

Бывший защитник сборной Бразилии Кафу рассказал, как относится к тому, что его соотечественник Неймар не выигрывал «Золотой мяч».

Я удивлен. Считаю, что ему не нужно становиться чемпионом мира, чтобы выиграть «Золотой мяч». Неймар способен заслужить его и выиграть приз благодаря своему уровню.

Сейчас он травмирован, и есть игроки лучше него, это правда.

Недавно Неймар стал обладателем награды Samba Gold-2021.

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ПСЖ  Неймар  Кафу
Перевод с marca.com
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Все комментарии
ARMENIAN
ARMENIAN
сегодня в 01:49
в принципе если примерно с полдюжины топовых игроков резко закончат карьеру может он и получит заветный трофей.
амурец
амурец
сегодня в 01:35
Какой ему сейчас ЗМ, к него был шанс в 2015, но тогда его у него украли, а сейчас он даже близко к ЗМ не подходил
STVA 1
STVA 1
сегодня в 01:19
А за что Неваляшке давать ЗМ

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 01:12
играл то хорошо!!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:05
Неймар сам виноват
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:03
Сам лёг под Месси
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:02
За что ему мячик? его приз это самба
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:00
Ничего страшного и удивительного.
протон
протон
сегодня в 00:42
Неймар это большой талант. Но его постоянные травмы и дни рождения сестры ломают его стабильную игру
Какой ЗМ, парень после перехода в псж и 50% матчей не играет
Пусть для начала хоть один полноценный сезон сыграет, без травм, без тусовок. Там будет уже видно
Единственный раз, когда он был близок к ЗМ, случился в сезоне 14/15, когда именно он решал в ЛЧ, а Барса взяла требл. Но цацку привычно дали ручному гному.
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:30
Его не вручают кому попало
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