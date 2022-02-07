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Мбаппе — о будущем: «Матчи с „Реалом“ в ЛЧ могут многое изменить»

07 февраля 2022, 08:11

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос касательно слухов о возможном переходе в «Реал» этим летом.

Я еще не принимал решение. Думаю, матчи с «Реалом» [в 1/8 финала ЛЧ] могут многое изменить.

Даже если я сейчас свободен делать то, что хочу, я не собираюсь договариваться с противником. Я сосредоточен на победе над «Реалом». А потом посмотрим, что будет дальше.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
07 февраля в 21:23
Куда ему спешить? Без клуба не останется.
А летом устроит аукцион...
shur
shur
07 февраля в 12:12
...не стратег, зелёный ещё , вот и говорит напрямую, а думать наверное за него будут другие взрослые дяди...!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
07 февраля в 11:51
Так можно и договориться.... Будущую команду не стоит называть противником... Соперником можно. Ну а ещё лучше - это молчать. Примеры болтунов Мораты и Лукаку налицо.
протон
протон
07 февраля в 11:23
Та ладно, хорош лукавить ) Всем уже давно понятно, что решение принято, вазможно даже контракт подписан, и вне зависимости от исхода матча, Мбаппе будет играть в Реале. Просто Реал и Мбаппе демонстрируют свой профессионализм. От исхода матча зависит только то, когда именно объявят о переходе, если Реал пройдёт, вазможно в следуйший же день, если пройдет ПСЖ, подождут пока они не вылетят.
протон
протон
07 февраля в 11:22
Как в том фильме:
- Чтоже это вы, изменили мечте?
- Нет, просто мечту изменила.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
07 февраля в 10:18
Согласен с Вами! И состав у ПСЖ лучше и и пятое десятое но у ПСЖ нет того что есть у Реала !Это психология победителей !У них собраны звезды но это еще не залог успеха! А вот Реал не смотря на мое негативное отношение в первую очередь к Перцу это команда звезда с устоявшейся психологией победителя в длиною сотню лет! Но Вы правы дождемся игр!
Nazi
Nazi
07 февраля в 09:48
Ну спасибо, что хоть до матчей не стал договариватся с конкурентом. Надо выносить Реал, тогда может и Мбаппе образумиться и продлит контракт.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
07 февраля в 09:29
Ну тут сложно предугадать. У ПСЖ сильный состав, не слабее чем у Реала.
В этом противостоянии лично для меня фаворит именно ПСЖ.
Но давайте дождёмся и увидим кто пройдёт дальше, загадывать не будем.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38 (раскрыть)
07 февраля в 09:15
Приветствую! Я имел в виду что они не пройдут Реал
КЭТиК
КЭТиК
07 февраля в 09:01
В общем пока не понял, где ему выгоднее находиться.
Gahi
Gahi
07 февраля в 08:53
Только результат команды, может дать ответ на все вопросы касательно переходов игроков, а так же тренера команды. Удачи
Elliada
Elliada
07 февраля в 08:52
ПСЖ пройдет Реал. Последние игры Реала показали, что без Бензема сливочные середняк.
Байкал-38
Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
07 февраля в 08:23
Ваш комментарий с двумя смыслами.
Первый - "Это мечты... Реал не даст тебе их исполнить" так как не даст пройти ПСЖ дальше и выиграть ЛЧ.
Второе - "Это мечты... Реал не даст тебе их исполнить" если ты перейдёшь в Реал.
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 08:19
Одним словом, Мбаппе готов за увеличении зарплаты остаться в ПСЖ, а если ещё и Реал пройдут, то никаких сомнении не будет.
sv_1969
sv_1969
07 февраля в 08:13
Это мечты... Реал не даст тебе их исполнить.
shlomo2
shlomo2
07 февраля в 08:12
Молодца...хорошо сказал
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