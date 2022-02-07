Мбаппе — о будущем: «Матчи с „Реалом“ в ЛЧ могут многое изменить»

Форвард ПСЖ ответил на вопрос касательно слухов о возможном переходе в «Реал» этим летом.

Я еще не принимал решение. Думаю, матчи с «Реалом» [в 1/8 финала ЛЧ ] могут многое изменить.

Даже если я сейчас свободен делать то, что хочу, я не собираюсь договариваться с противником. Я сосредоточен на победе над «Реалом». А потом посмотрим, что будет дальше.