Мбаппе — о будущем: «Матчи с „Реалом“ в ЛЧ могут многое изменить»

Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе ответил на вопрос касательно слухов о возможном переходе в «Реал» этим летом.
Я еще не принимал решение. Думаю, матчи с «Реалом» [в 1/8 финала ЛЧ] могут многое изменить.
Даже если я сейчас свободен делать то, что хочу, я не собираюсь договариваться с противником. Я сосредоточен на победе над «Реалом». А потом посмотрим, что будет дальше.
А летом устроит аукцион...
А летом устроит аукцион...
- Чтоже это вы, изменили мечте?
- Нет, просто мечту изменила.
- Чтоже это вы, изменили мечте?
- Нет, просто мечту изменила.
В этом противостоянии лично для меня фаворит именно ПСЖ.
Но давайте дождёмся и увидим кто пройдёт дальше, загадывать не будем.
В этом противостоянии лично для меня фаворит именно ПСЖ.
Но давайте дождёмся и увидим кто пройдёт дальше, загадывать не будем.
Первый - "Это мечты... Реал не даст тебе их исполнить" так как не даст пройти ПСЖ дальше и выиграть ЛЧ.
Второе - "Это мечты... Реал не даст тебе их исполнить" если ты перейдёшь в Реал.
Первый - "Это мечты... Реал не даст тебе их исполнить" так как не даст пройти ПСЖ дальше и выиграть ЛЧ.
Второе - "Это мечты... Реал не даст тебе их исполнить" если ты перейдёшь в Реал.