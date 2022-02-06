«Ювентус» готов платить Усману Дембеле 10 млн евро в год

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Италии, пишет Diario Sport.
Утверждается, что представители «Ювентуса» уже начали переговоры с футболистом. Якобы туринцы готовы платить игроку 10 млн евро в год.
Ранее слухи связывали Дембеле с английским клубом.
Ему в АПЛ надо...
Салах 220 000...
Марсьяль 250 000...
Кейн 300 000...
Обамеянг 350 000...
Лукаку 450 000...
Ему в АПЛ надо...
Салах 220 000...
Марсьяль 250 000...
Кейн 300 000...
Обамеянг 350 000...
Лукаку 450 000...
ИМХО - бред, Дибале 9 платить отказываются, а тут ленивый нигер...
ИМХО - бред, Дибале 9 платить отказываются, а тут ленивый нигер...
Откуда на Дембеле такой спрос? Ленивый непрофессионал, постояно в лазарете, хорошо умеет только быстро бегать. Стоит это огромной ЗП?
Такое ощущение, что трансферами Дембеле занимаются люди, которые привезли Кокорина в Фиорентину
Откуда на Дембеле такой спрос? Ленивый непрофессионал, постояно в лазарете, хорошо умеет только быстро бегать. Стоит это огромной ЗП?
Такое ощущение, что трансферами Дембеле занимаются люди, которые привезли Кокорина в Фиорентину
За игру другие транзакции!
За игру другие транзакции!