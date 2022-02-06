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«Ювентус» готов платить Усману Дембеле 10 млн евро в год

вчера, 16:28

Форвард «Барселоны» Усман Дембеле может продолжить карьеру в Италии, пишет Diario Sport.

Утверждается, что представители «Ювентуса» уже начали переговоры с футболистом. Якобы туринцы готовы платить игроку 10 млн евро в год.

Ранее слухи связывали Дембеле с английским клубом.

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Все комментарии
Джек Дэниэлс Крутой
Джек Дэниэлс Крутой
вчера в 23:51, ред.
Дембеле не согласится на "какие то" 163 000 фунтов в неделю (10 млн евро в год)....
Ему в АПЛ надо...

Салах 220 000...
Марсьяль 250 000...
Кейн 300 000...
Обамеянг 350 000...
Лукаку 450 000...
youtomee
youtomee ответ RoArt (раскрыть)
вчера в 22:06
расслабься, ленивый нигер все равно хочет 40, так что подачки в 10 лямов его не заинтересуют
Sexual Harassment
Sexual Harassment
вчера в 21:00
Бред. Паратичи давно работаете в Ттх.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:03
Остальные игроки будут очень недовольны.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:51
Очередной вброс . Зачем он нужен в Юве ещё и с такой зарплатой.
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
ПОВЕЛИТЕЛЬ ВСЕЛЕННОЙ
вчера в 17:24
Проще Скамаку с Суссуоло взять чем хрусталь с Барсы, Хави нужнее!!!
stanichnik
stanichnik
вчера в 17:24
Если это только не очередной трёп, то пусть валит. Барсе не стоит препятствовать этому переходу.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:06
Скорее всего это утка. Ювентус не похож на клуб, который возьмёт на себя такую обузу как Дембеле.
RoArt
RoArt
вчера в 17:03, ред.
"Якобы туринцы готовы платить игроку 10 млн евро в год" - инфа от агента я так понял?)))
ИМХО - бред, Дибале 9 платить отказываются, а тут ленивый нигер...
протон
протон
вчера в 16:54
Наивные) 10кк Гению? Ему 40 нужно!)
Откуда на Дембеле такой спрос? Ленивый непрофессионал, постояно в лазарете, хорошо умеет только быстро бегать. Стоит это огромной ЗП?
Такое ощущение, что трансферами Дембеле занимаются люди, которые привезли Кокорина в Фиорентину
старина
старина
вчера в 16:48
Дембель это загорелый Кокорин.Как хорошо,что Боруссия сбагрила это туловище в свое время
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 16:40
«Ювентус» вместо сокращения расходов на всяких мешков, вроде Рабьо и де Лигта, продолжает набирать еще больше мешков. 10 миллионов Дембеле могут привести к недовольству других игроков, которые действительно пашут, но получают гораздо меньше.
Cat01
Cat01
вчера в 16:40
Ценит игрока
drug01
drug01
вчера в 16:40
Слишком много
Брулин
Брулин
вчера в 16:35
И это только зарплата за полировку лавки!
За игру другие транзакции!
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