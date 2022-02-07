Одна нога – здесь, другая – тоже здесь. Игроки, которые чуть не ушли в январе

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сегодня, 00:07

Они должны были покинуть команду в январе, но остались. «Соккер.ру» — о том, что ждет тех, кто не смог уйти из своего клуба.

После закрытия трансферного окна все внимание приковано обычно к тем, кто сменил свой нынешний клуб. Однако иногда трансферное окно становится судьбоносным для тех, кто остался в своих командах, несмотря на попытки уйти или попытки клубов от них избавиться. Ситуации разные, истории индивидуальные. Поэтому давайте посмотрим на тех, кто вроде бы должен был зимой сменить коллектив, но в силу тех или иных обстоятельств остался. И речь пойдет о клубах Английской Премьер-Лиги.

Джесси Лингард («Манчестер Юнайтед»)

Одна из самых главных историй о несостоявшихся трансферах в Англии. На Лингарда в январе претендовали сразу шесть клубов, но МЮ заблокировал его переход. До последнего шли переговоры с «Ньюкаслом», который хотел арендовать Лингарда до конца текущего сезона с правом выкупа. Интерес проявляли «Вест Хэм», «Лестер» и «Тоттенхэм», но МЮ не хотел усиливать конкурентов. И все это после того, как «Юнайтед» позволил уйти ван де Беку, Марсьялю, Диалло. Лингарду должно быть очень обидно. С другой стороны, учитывая ушедших футболистов, а также историю с арестом Гринвуда, у Джесси может появиться больше возможностей и шансов на стадионе «Олд Траффорд», хотя до сих пор 29-летний Лингард провел за «Манчестер» на поле лишь 273 минуты. Во второй половине минувшего сезона Лингард вроде как возродил свою карьеру, ярко выступив в аренде за «Вест Хэм». Теперь ему остается только бороться за доверие Ральфа Рангника.

Росс Баркли («Челси»)

Полузащитника связывали с возвращением в «Эвертон», особенно после появления там тренера Фрэнка Лэмпарда. Прочно осевший в запасе лондонцев Баркли до 2018 года играл за «Эвертон», проведя там 137 поединков. Вряд ли стоит ожидать, что Баркли получит больше шансов в «Челси» в этом сезоне. Ему останется страдать еще один год по контракту с «аристократами». Поэтому кажется странным, что «Челси» не отпустил Баркли. Видимо, Томас Тухель видит в нем крайний запасной вариант на случай ротации.

Такуми Минамино («Ливерпуль»)

24-летний форвард сборной Японии сам отказался куда-либо уходить из «Ливерпуля», несмотря на катастрофически малое игровое время, которое он сейчас получает. И ведь будет, скорее всего, еще меньше. Интерес к нему проявлял «Лидс», и «Ливерпуль» был готов отдать Минамино в аренду, но переход так и не состоялся. А шансы японца заиграть на «Энфилде» стали еще ниже, поскольку «красные» подписали за 37 миллионов фунтов Луиса Диаса. Сложно сказать, на что рассчитывал Минамино, желая остаться в «Ливерпуле». Возможно, характер самурая ему поможет. Но нужно еще и мастерство.

Дин Хендерсон («Манчестер Юнайтед»)

24-летний вратарь сборной Англии в год чемпионата мира имеет катастрофически мало игровой практики. Бросить вызов Давиду Де Хеа не получилось, и Хендерсон засел в запасе, откуда выбирается очень и очень редко, при этом особо ярко себя не проявляя. Так что в интересах Хендерсона был бы переход на правах аренды в другую команду. Интерес к нему проявляли «Ньюкасл», «Аякс» и «Уотфорд». Долго шли переговоры с «Ньюкаслом», однако сделка не состоялась. В последний момент предложение по аренде сделал «Уотфорд», но уже Рангник заблокировал переход, потому что «красные дьяволы» не смогли бы найти ему быстро на замену резервного вратаря. И Хендерсон останется в глухом запасе.

Лорис Кариус («Ливерпуль»)

Кариус не играл за «Ливерпуль» с 2018 года – с тех пор, как совершил грубейшие ошибки в Лиге чемпионов. После этого он был в аренде в «Бешикташе» и «Унионе». В «Ливерпуле» на нем поставили крест, и фактически он пятый вратарь в иерархии «красных». В стане «красных» ожидали, что Кариус уйдет в январе, но он не нашел подходящих предложений, и будет просто тренироваться с «Ливерпулем», выжидая окончания контракта будущим летом. Более того, Кариуса клуб может исключить из заявки в 25 футболистов на чемпионат Англии – им пожертвуют для сохранения баланса в заявочном листе.

Бернд Лено («Арсенал»)

Еще один вратарь, который мог и должен был переходить в другую команду в январе, стал Лено. Бернд потерял место в составе, которое занял Аарон Рэмсдейл. Лено сыграл в первых трех поединках чемпионата в нынешнем сезоне, пропустил девять мячей, все матчи были проиграны. Потом появился Рэмсдейл, и Бернд довольствовался кубковыми встречами. Лено хотел уйти в январе, был интерес со стороны «Ньюкасла», но до сделки дело не дошло. С учетом вылета «Арсенала» из внутренних кубков, вряд ли у Лено вообще будет шанс появиться в рамке до конца сезона. Если Рэмсдейл не получит какое-то повреждение.

Эдди Нкетиа («Арсенал»)

Активно циркулировали слухи и об уходе из «Арсенала» Нкетиа. 22-летнего нападающего очень хотели видеть в «Кристал Пэлас», но «канониры» отклонили три предложения. Потом был интерес со стороны «Байера» — ему тоже отказали. Нкетиа мог бы расстроиться, но тут ситуация иная. «Арсенал» ведь расстался с Обамеянгом, отпустив его в «Барселону». И так получилось, что «канониры» остались с Нкетиа и Ляказеттом в роли центрфорвардов. Больше нет. Пытались подписать кого-то, того же Влаховича, но он оказался в туринском «Ювентусе». Так что Нкетиа в любом случае будет получать больше игрового времени. И все может измениться.

Фил Джонс («Манчестер Юнайтед»)

Как видим, «Манчестер Юнайтед» не очень умеет расставаться вовремя. Джонсу требовалась аренда для поддержания формы, поскольку в «Юнайтед» игрового времени он имел не так много, как этого бы всем хотелось. Но сам защитник отказался от предложения «Бордо». Очень сложно сказать, на что он рассчитывает. Видимо, на то, что в неразберихе в царстве «Юнайтед» сможет вовремя поймать свой шанс. Ведь Байи тоже остался в команде, несмотря на слухи об уходе. Получается, что при Магуайре, Варане, Линделефе и Байи Джонс оказывается пятым выбором на роль центрального защитника. Тяжело будет получить свой шанс. А игроку уже почти 30 лет.