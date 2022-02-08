Рангник: «У меня нет никаких проблем с Лингардом»

Наставник МЮ накануне матча против «Бернли» отметил, что и готовы принять участие в поединке.

Ранее сообщалось, что у обоих игроков есть конфликт с немцем.

Они готовы играть и будут в составе на матч с «Бернли». Они оба — большие профессионалы и отлично тренировались.

Что касается Джесси, у меня с ним очень хорошие отношения. Он знает, что я был готов отпустить его в другой клуб в январе до тех пор, пока не появилась проблема с Мэйсоном Гринвудом.

Сейчас все уже позади, и мы должны смотреть вперед. Нет никаких проблем между мной и Джесси. Я рад, что он есть в составе и будет в заявке на игру с «Бернли».