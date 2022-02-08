ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеОтбор ЧМ-2022. Европа

Финк: «Сборная России довольна сильна, ей по силам пройти Польшу»

вчера, 09:31
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб ПольшаПольша24.03.2022 в 22:00 Не начался

Главный тренер «Риги» Торстен Финк, ранее работавший с «Базелем», высказался о переходе Федора Чалова из ЦСКА в «Базель», а также оценил перспективы сборной России в борьбе за путевку на чемпионат мира-2022.

Чалов выбрал правильный клуб. В Швейцарии «Базель» считается гигантом, хотя по общеевропейским меркам это и не самая большая команда. Базель — футбольный город, на стадион приходят по 28 тысяч болельщиков. Они регулярно выступают в Лиге чемпионов. У меня с «Базелем» связано много приятных воспоминаний. И Чалову в «Базеле» могу пожелать только удачи. Уверен, ему понравится в клубе.

Россия — Польша? В настоящий момент сборная России довольно сильна. У игроков хорошее футбольное образование и все необходимые качества. России вполне по силам пройти Польшу, это все-таки не Германия. Я верю, что ваша команда сможет отобраться на чемпионат мира. Поглядим, что Карпин придумает в игре против поляков.

Все новости
«С „Бернли“ придётся много бегать». Рангник — о Роналду в запасе
Вчера, 22:53
Модрич: «Может быть, я буду играть до 40 лет»
Вчера, 20:16
Модрич: «Если бы не футбол, то я стал бы баскетболистом»
Вчера, 19:25
Салах сыграет против «Лестера», Мане пропустит матч
Вчера, 19:06
Рангник: «У меня нет никаких проблем с Лингардом»
Вчера, 12:51
Рангник: «Все в МЮ были бы рады четвёртому месту на финише сезона. Я тоже»
Вчера, 09:15
Сортировать
Все комментарии
Любoмир
Любoмир
вчера в 11:57
Похоже он что то попутал
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:47
Тайная "придумка" Карпина....не известна Финку...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:12
А чё это он распереживался за Чалова да ещё и за сборную.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:38
Вера в превосходство сборной России не имеет под собой должных оснований. Будем уповать на высокий моральный дух от Карпина и фактор своего поля.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:56
Шансы примерно равны, кому больше повезет.
Cat01
Cat01
вчера в 09:44
Красивые слова...
beefs
beefs
вчера в 09:37
все же у Польши преимущество в практике...
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:34
50 на 50 шансы
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 09:32
Согласен. Но и Польше по силам пройти Россию.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100