Финк: «Сборная России довольна сильна, ей по силам пройти Польшу»

Главный тренер «Риги» , ранее работавший с «Базелем», высказался о переходе Федора Чалова из ЦСКА в «Базель», а также оценил перспективы сборной России в борьбе за путевку на чемпионат мира-2022.

Чалов выбрал правильный клуб. В Швейцарии «Базель» считается гигантом, хотя по общеевропейским меркам это и не самая большая команда. Базель — футбольный город, на стадион приходят по 28 тысяч болельщиков. Они регулярно выступают в Лиге чемпионов. У меня с «Базелем» связано много приятных воспоминаний. И Чалову в «Базеле» могу пожелать только удачи. Уверен, ему понравится в клубе.

Россия — Польша? В настоящий момент сборная России довольно сильна. У игроков хорошее футбольное образование и все необходимые качества. России вполне по силам пройти Польшу, это все-таки не Германия. Я верю, что ваша команда сможет отобраться на чемпионат мира. Поглядим, что Карпин придумает в игре против поляков.