Рангник: «Все в МЮ были бы рады четвёртому месту на финише сезона. Я тоже»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями о перспективах команды.

Если «Манчестер Юнайтед» не выигрывал титул за последние 10 лет, то для этого должны быть какие-то веские причины.

Все в клубе были бы счастливы, если бы мы финишировали четвертыми в конце сезона — и я тоже.