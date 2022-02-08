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Рангник: «Все в МЮ были бы рады четвёртому месту на финише сезона. Я тоже»

вчера, 09:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями о перспективах команды.

Если «Манчестер Юнайтед» не выигрывал титул за последние 10 лет, то для этого должны быть какие-то веские причины.

Все в клубе были бы счастливы, если бы мы финишировали четвертыми в конце сезона — и я тоже.

Также недавно Рангник рассказал, почему Джесси Лингард не покинул «Манчестер Юнайтед» в январе.

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Все комментарии
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 20:57
Ожидание - 4 место
Реальность - 6 место
particular
particular
вчера в 19:28
Дааа... У каждого своё мерило счастья...
firewing
firewing
вчера в 18:42
4-ё место для нынешнего МЮ ещё надо заслужить. Сомневаюсь в искреннюю радость САФ-а по этому поводу.
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 16:24, ред.
Деревянные медали - это именно то, что притягивает нырялду. Старуха помнит. Правда сейчас и это может МЮ не светить. В АПЛ Верона не играет..
lobsterdam
lobsterdam ответ berda2003 (раскрыть)
вчера в 14:54, ред.
Подкидыши? Феноменально! Боюсь ошибиться, кто же из "великолепной пятерки"?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:51
С такой игрой вам вряд ли это светит.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 14:50
Прагматичный и бескрылый немец не способен вдохновить и мотивировать игроков, заранее программирует их на неспособность прыгнуть выше крыши! Уже говорил, что сколько ни тренируй, герр Ральф, всё Локомотив получается!
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 14:46
МЮ больше нужен толковый тренер со стальными шарами, который расшарабошит всю эту ленивую, получающую ни за что горы денег и не делающие абсолютно ничего на поле, шарашку. Играть-то они умеют.
А пока это не команда, а сборище инстаграм-моделей и твитерастов
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 13:33
Рангник внёс свою лепту и приложил руку к развалу МЮ. Кому вообще взбрело в голову назначить его главным...
Владимир 77
Владимир 77
вчера в 13:25
С такими темпами,через пару лет будете радоваться 10-му месту.
протон
протон
вчера в 13:17
Радоваться 4 месту, это не принципы МЮ
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 13:10, ред.
Сэр Алекс одобряе
112910415
112910415
вчера в 13:04
всё так, но 4 место можно и не удержать !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:25
Вижу, ты даже, будучи хейтером Рона, его защищаешь))

Но его не надо в целом защищать) Есть цифры. Цифры показывают, что по соотношение цена - результат Роналду превосходен, и что расчет МЮ на Санчо, за которого заплатили огромную сумму, оказался провалом (хотя это и так было понятно, Санчо - смотрящий себе под ноги единал).

Джейдон Санчо - цена трансфера 85 миллионов, 24 матча - 3 гола, 0 голевых передач. При этом один гол в АПЛ, один в ЛЧ и один в Кубке Лиги.

Криштиану Роналду - цена трансфера 15 миллионов, 25 матчей, 14 голов, 3 голевые передачи. При этом 6 голов в 5 матчах в ЛЧ.
berda2003
berda2003
вчера в 12:15
вот так рушились империи и пропадали великие клубы - приходили управлять подкидыши и бездари...
Байкал-38
Байкал-38 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 12:07
«Не сотвори себе кумира»
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 11:55
А когда то второе место было очень плохо
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:54
4место дляиМЮ это не то место, которое клуб заслуживает. Но в этом сезоне игрой МЮ не блещет
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 11:51
С таким недотренером ничего хорошего не ждите !
DXTK
DXTK ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 11:43
но тем не менее благодаря Роналду МЮ до сих пор находится в ЛЧ....... в 1 туре проиграв Янг Бойзу португалец забил гол, во втором туре Роналду забил победный Вилльяреалу, в 3 туре Роналду снова забил победный против Аталанты 3-2.....мне дальше продолжать........... в ответной игре с итальянцами два гола, которые принесли ничью 2-2, 5 туре Мю 2-0 обыграли испанцев один из двух голов на счету КР............. в прошлый раз МЮ остался за бортом плейофф.

То что МЮ проигрывает, теряет очки в АПЛ, пропускают голы это не его зона ответственности, может клуб был бы более сыгран если Роналду пришел из Реала сразу а не транзитом через Юве, когда появляется такой игрок да это ламает все схемы наработанные до этого, он и в АПл лучший бомбардир, да он статист и порой может страдает где то и клуб. ....... еще его обвиняют, что норвежец ушел без него 2-3 места?

то что Сульшер ушел, так его и год назад еще пенали....свои же фанаты, ....особенно после проигрыша в финале ЛЕ....... его бы наверняка убрали бы в конце этого сезона, .....хотя с появлением Рангника суть картины не поменялась, он со своим гегемпресингом тоже уже и програл пару раз в АПЛ и вылетел из КА раньше чем это делал норвежец......... Рангник показушно убирал Роналду из игры делая замену.. по сути лучшего игрока состава......а сейчас мечтает после вылета из КА лехорадочно, попасть в ТОП 4, занять любимое место Венгера, немец понимает что он пока хуже норвежца..... потому что когда Оле пришел в МЮ сменив Моуриньо выдал хороший отрезок выбив еще и ПСЖ в 1/8, а этот уже провалился в нац. кубке........

сейчас еще говорят что фернандеш находится в тени, в какой Тени? он также ключевой игрок, .......то что Роналду бьет пенальти, а этот нет....Фернандеш второй бомбардир клуба...... у него отняли пенки? значит у них в клубе договаренность кто исполняет и кто берет ответственность...... в клубе по сути сегодня лучшие игроки.......Роналду, Де Хея, Фернандеш, может еще Мактоминей, да и по сути все......вот говорят Роналду берет игру и мажет....а что делает молодежь санчо и прочие также с пары метров не могут попасть по воротам.....но у все Роналду виноват......
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 11:13
Хорошо, хоть клуб на нищенство, как парижский пешеход, стомиллионным контрактом не обрек, и то повезло) Был бы у него агент папа Месси, побирались бы сейчас Глейзеры))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:09
Желающих попасть в первую четвёрку больше чем до фига.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 10:44
С таким подходом вам долго чемпионства не видать
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:42
Это вилами по воде...
Elliada
Elliada
вчера в 10:42
В позапрошлом сезоне МЮ занял 3-е место, в прошлом - 2-е место. В этом сезоне хотели бороться за чемпионство. И тут пришел Роналду. И теперь мечтают о 4-ом месте. История с Ювентусом повторяется.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:31
Обельчал Манчестер
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 10:10
почти уверен, что Конте с шпорами будут четвертыми
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:57
Попадание в Лигу Чемпионов - это спасение сезона.
mq4fr35z8y7f
mq4fr35z8y7f
вчера в 09:57
Ты ещё доживи в Манчестере до финиша сезона
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:51
Слабовато выглядит в последних встречах.
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