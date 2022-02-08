Рангник: «Все в МЮ были бы рады четвёртому месту на финише сезона. Я тоже»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник поделился мыслями о перспективах команды.
Если «Манчестер Юнайтед» не выигрывал титул за последние 10 лет, то для этого должны быть какие-то веские причины.
Все в клубе были бы счастливы, если бы мы финишировали четвертыми в конце сезона — и я тоже.
Также недавно Рангник рассказал, почему Джесси Лингард не покинул «Манчестер Юнайтед» в январе.
Рангник задаётся вопросом, на который все знают ответ, но поделать никто ничего не может.
К примеру руководство вместо того, что бы строить команду приглашает для рекламы Роналду. Да он может иногда блеснуть, но надо смотреть правде в глаза, его время уже ушло. Но и конечно атмосфера в клубе стала ещё хуже чем была. Роналду любит, что бы все им восхищались, а других он не потерпит. Помните как он пришёл и все перед ним на цыпочках бегали. Особенно поразил цирк с едой. Все столько лет жили и тут прозрели, что не правильно питались, надо кушать только то, что Роналду ест.... Кстати в последнее время многие хотят уйти из МЮ, особенно после слухов, что Роналду останется в клубе.
МЮ нужна большая чистка и построение новой команды.
Рангник задаётся вопросом, на который все знают ответ, но поделать никто ничего не может.
К примеру руководство вместо того, что бы строить команду приглашает для рекламы Роналду. Да он может иногда блеснуть, но надо смотреть правде в глаза, его время уже ушло. Но и конечно атмосфера в клубе стала ещё хуже чем была. Роналду любит, что бы все им восхищались, а других он не потерпит. Помните как он пришёл и все перед ним на цыпочках бегали. Особенно поразил цирк с едой. Все столько лет жили и тут прозрели, что не правильно питались, надо кушать только то, что Роналду ест.... Кстати в последнее время многие хотят уйти из МЮ, особенно после слухов, что Роналду останется в клубе.
МЮ нужна большая чистка и построение новой команды.