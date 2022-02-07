Уилкшир — о Смолове: «Знаю, как непросто возвращаться в свой бывший клуб».

Экс-игрок «Динамо» поддержал форварда москвичей .

У Смолова есть качества и опыт – сто процентов, и я надеюсь, что это поможет ему попасть в состав во второй части сезона. Но я по себе знаю, как непросто возвращаться в свой бывший клуб. Но если он сразу начнет забивать и выступать на высоком уровне, думаю, с игровой практикой не возникнет проблем.

В «Динамо» сейчас собрана очень молодая команда и им как раз нужен футболист, который за счет знаний и опыта сможет помочь в борьбе с «Зенитом».