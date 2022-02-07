ГлавнаяНовостиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Уилкшир — о Смолове: «Знаю, как непросто возвращаться в свой бывший клуб»

07 февраля 2022, 20:05

Экс-игрок «Динамо» Люк Уилкшир поддержал форварда москвичей Федора Смолова.

У Смолова есть качества и опыт – сто процентов, и я надеюсь, что это поможет ему попасть в состав во второй части сезона. Но я по себе знаю, как непросто возвращаться в свой бывший клуб. Но если он сразу начнет забивать и выступать на высоком уровне, думаю, с игровой практикой не возникнет проблем.

В «Динамо» сейчас собрана очень молодая команда и им как раз нужен футболист, который за счет знаний и опыта сможет помочь в борьбе с «Зенитом».

Все новости
Сортировать
Все комментарии
6g9um5bay4ta
6g9um5bay4ta
вчера в 03:47
Это может быть по-разному
Ironigor
Ironigor
вчера в 01:54
Уилкшир — о Смолове: «Знаю, как непросто возвращаться в свой бывший клуб».
Незнаю что имел ввиду Уилкшир , говоря о сложности возвращения, но думаю что для Фёдора это будет сделано не так и сложно. А в прочем он уже в команде и думаю очень комфортно себя чувствует и даже успел уже отметиться голом в товарищеском матче . А вот станет ли он лидером на поле во время возобновления чемпионата, вот тут как раз могут возникнуть определённые сложности. Фёдор попал в очередь молодой коллектив, команду с множеством перспективной молодёжи с которой нужно будет выстраивать отношения не только в раздевалке но и конечно же на поле и что естественно выигрывать конкуренцию. И так просто своё место в основном составе ему никто как старшему товарищу отдавать не будет. А соперничать на равных все девяносто минут игры на поле ,по ряду физических данных учитывая возраст , будет очень сложно, а можно сказать невозможно. Динамо Шварца очень скоростная команда и играет в современный энерго затратный футбол и Фёдору будет очень трудно. И тут скорее всего понимая всё это тренерским штабом во главе с главным тренером Шварцем , ему будет отдана роль как старшего наставника и капитана как на поле так и в раздевалке и за её пределами . И я думаю учитывая его опыт Фёдор с такой ролю может справиться и очень помочь молодому поколению в выстраивании команды как настоящёй боевой единицы . Можно только пожелать ему Удачи вместе с Динамо и добиваться больших Успехов . Всем Добра !!!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 01:48
Иногда непросто, иногда просто.
ЮЗИК
ЮЗИК
07 февраля в 22:10
В Динамо молодые напы смотрятся повеселее, Федя будет только тормозить
shlomo2
shlomo2
07 февраля в 21:21
Удачи Федору!
Cat01
Cat01
07 февраля в 21:10
Игра покажет....
Сварожич
Сварожич
07 февраля в 20:20
Посмотрим на это возвращение
баск
баск
07 февраля в 20:16
Федька с Люком славные парни, но Соккер сегодня что-то подкачал- весь день постит банальные новости из арсенала КО..)

Нет чтобы опубликовать отдельным постом результат вчерашнего матча чемпионата Венгрии Ференцварош-Пакш..)

Вот бы тут карнавал начался..)))
Байкал-38.
Байкал-38.
07 февраля в 20:11
Федя должен сам доказать всё на поле.
marut
marut
07 февраля в 20:09
Что то Люк сегодня разговорился...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
07 февраля в 20:06
Смолов боец,Смолов сможет! 😜
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100