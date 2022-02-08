Финк: «Нужно дать Ваноли время и уже потом оценивать»

Наставник «Риги» Торстен Финк подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (0:0).
Понимаю, что пытается построить Паоло Ваноли, в матче против «Спартака» я увидел хорошего соперника. Он предпочитает организованную систему игры по схеме 3-5-2. Мне импонирует эта расстановка, при ней довольно сложно прессинговать. Мне понравилось, как футболисты «Спартака» действовали с мячом.
Я все это осознавал и просил своих игроков как можно больше держать мяч и в итоге по владению мы превзошли соперников. Не спорю, в двух или трех моментах нам откровенно повезло, но в итоге мы вырвали ничью. В этом и состоял наш план – проверить свои силы на фоне сильных европейских соперников. Для нас это был не самый простой тест.
Мне не хотелось бы обсуждать коллег. Нужно дать Ваноли время и уже потом оценивать. Я увидел, что он строит крепкую систему. Но в футболе на первом месте всегда стоит футбольный менеджмент, а не тактика. И сейчас рано давать оценки. Иногда кого-то хвалят перед сезоном, но все заканчивается плохо. А бывает, что до старта официальных игр все складывается не совсем так, как хочется, но в итоге ты побеждаешь.
Наверное по результатам товарняков у него уже готов мотив...для увольнения Ваноли...
Наверное по результатам товарняков у него уже готов мотив...для увольнения Ваноли...
Такая стата также доступна и по предыдущему сезону - можно сравнить тенденции и понять, какие исходы предположительно отстают по графику. Например:
"Двойной шанс хозяев - 1-й тайм 158 (68% матчей) В прошлом сезоне 72%" - жмем прямо оттуда "Поставить в КП" и нас кидает в ближайший матч Серии А Лацио - Болонья.
Такая стата также доступна и по предыдущему сезону - можно сравнить тенденции и понять, какие исходы предположительно отстают по графику. Например:
"Двойной шанс хозяев - 1-й тайм 158 (68% матчей) В прошлом сезоне 72%" - жмем прямо оттуда "Поставить в КП" и нас кидает в ближайший матч Серии А Лацио - Болонья.