ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеТоварищеские матчи. Клубы 2022

Финк: «Нужно дать Ваноли время и уже потом оценивать»

вчера, 00:06
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб РигаРигаМатч завершен

Наставник «Риги» Торстен Финк подвел итоги товарищеского матча со «Спартаком» (0:0).

Понимаю, что пытается построить Паоло Ваноли, в матче против «Спартака» я увидел хорошего соперника. Он предпочитает организованную систему игры по схеме 3-5-2. Мне импонирует эта расстановка, при ней довольно сложно прессинговать. Мне понравилось, как футболисты «Спартака» действовали с мячом.

Я все это осознавал и просил своих игроков как можно больше держать мяч и в итоге по владению мы превзошли соперников. Не спорю, в двух или трех моментах нам откровенно повезло, но в итоге мы вырвали ничью. В этом и состоял наш план – проверить свои силы на фоне сильных европейских соперников. Для нас это был не самый простой тест.

Мне не хотелось бы обсуждать коллег. Нужно дать Ваноли время и уже потом оценивать. Я увидел, что он строит крепкую систему. Но в футболе на первом месте всегда стоит футбольный менеджмент, а не тактика. И сейчас рано давать оценки. Иногда кого-то хвалят перед сезоном, но все заканчивается плохо. А бывает, что до старта официальных игр все складывается не совсем так, как хочется, но в итоге ты побеждаешь.

Все новости
«С „Бернли“ придётся много бегать». Рангник — о Роналду в запасе
Вчера, 22:53
Модрич: «Может быть, я буду играть до 40 лет»
Вчера, 20:16
Модрич: «Если бы не футбол, то я стал бы баскетболистом»
Вчера, 19:25
Салах сыграет против «Лестера», Мане пропустит матч
Вчера, 19:06
Рангник: «У меня нет никаких проблем с Лингардом»
Вчера, 12:51
Финк: «Сборная России довольна сильна, ей по силам пройти Польшу»
Вчера, 09:31
Сортировать
Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 09:18
а что тогда Рую не дали шанса
YVG
YVG
вчера в 08:56
Полгода вполне хватит и опять нужно будет искать нового тренера.
ДСА
ДСА
вчера в 07:44
А времени как всегда нет.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 07:43
Для Риги результат очень удачный.
6mvjqz9s74vu
6mvjqz9s74vu
вчера в 07:37
Тут он прав
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:20
Ну Ригу нужно обыгрывать!
1 984
1 984
вчера в 07:14
Он прав.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:06
Пока просвета не видно...
mihaluch
mihaluch
вчера в 06:26
Спартак без смены тренера не Спартак.
Gahi
Gahi
вчера в 05:47
Но в любом случаи после завершения чемпионата, нужно подвести итоги выступления команды, а затем исходя от занятого места делать соответствующие выводы. Удачи
STVA 1
STVA 1
вчера в 03:42
Дайте "Ване" поработать)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 01:49
Федун щедр...даёт всё...кроме времени...
Наверное по результатам товарняков у него уже готов мотив...для увольнения Ваноли...
Mikki
Mikki
вчера в 01:33
Всем привет! В нац. чемпионатах, где сыграно не менее 100 матчей сделали очень крутую подробную статистику ставок https://www.soccer.ru/stats/bids/208490/1258763 Можно смотреть, как часто заходила любая ставка по ходу сезона.

Такая стата также доступна и по предыдущему сезону - можно сравнить тенденции и понять, какие исходы предположительно отстают по графику. Например:
"Двойной шанс хозяев - 1-й тайм 158 (68% матчей) В прошлом сезоне 72%" - жмем прямо оттуда "Поставить в КП" и нас кидает в ближайший матч Серии А Лацио - Болонья.
Mangur
Mangur
вчера в 01:00
Ох уж этот Ванноли.
drug01
drug01
вчера в 00:30
Какой срок..
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
вчера в 00:16
Это бЯда))
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 00:10
До конца чемпионата, а потом можно и увольнять. Традиции понимаешь...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100