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Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет

вчера, 21:24

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.

Зиеш не был вызван на Кубок африканских наций. Последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в сентябре 2021 года. Причиной стал конфликт с главным тренером сборной Вахидом Халилходжичем. В составе Марокко Зиеш провёл 40 матчей, записав на свой счёт 17 голов.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:15
Это он погорячился. Тренер может смениться. Ты же за страну играешь в конце концов, а не за тренера.
протон
протон
вчера в 22:09
Всегда можно вернуться. Но там ещё долго перемен не случиться, так что Хакиму не поиграть больше за Сборную
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 22:00
Да нынче у мужчин слово ничего не весит. Может он как Месси "завершил". А потом вернётся. А с другой стороны, ему оно нафиг может и не нужно, он нынче в Челси, куча денег. А сборная это что? Зароботок совсем другой, уровень ниже.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:59
Потеря конечно! Но переживут
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 21:57
Ну прям как девочка, обиделась.
Зачем завершать карьеру в сборной из-за тренера, он, что вечный? Просто можно приостановить и дождаться другого. И надо понимать, что ты выступаешь за сборную, а не за тренера.
Если честно, то только призрение к таким "игрокам" и "патриотам"!!!
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:37
Тренер сменится вернётся.
David Young
David Young
вчера в 21:29
Не самое лучшее завершение карьеры в сборной, мягко говоря.
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