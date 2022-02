Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет

Полузащитник «Челси» объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.

Зиеш не был вызван на Кубок африканских наций. Последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в сентябре 2021 года. Причиной стал конфликт с главным тренером сборной . В составе Марокко Зиеш провёл 40 матчей, записав на свой счёт 17 голов.

Hakim Ziyech has announced his retirement from international football with Morocco aged just 28. pic.twitter.com/WHoRURWg2y