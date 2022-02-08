Зиеш завершил карьеру в сборной Марокко в 28 лет

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш объявил о завершении карьеры в сборной Марокко.
Зиеш не был вызван на Кубок африканских наций. Последний раз он выходил на поле в составе национальной команды в сентябре 2021 года. Причиной стал конфликт с главным тренером сборной Вахидом Халилходжичем. В составе Марокко Зиеш провёл 40 матчей, записав на свой счёт 17 голов.
Hakim Ziyech has announced his retirement from international football with Morocco aged just 28. pic.twitter.com/WHoRURWg2y— ESPN FC (@ESPNFC) February 8, 2022
Зачем завершать карьеру в сборной из-за тренера, он, что вечный? Просто можно приостановить и дождаться другого. И надо понимать, что ты выступаешь за сборную, а не за тренера.
Если честно, то только призрение к таким "игрокам" и "патриотам"!!!
Зачем завершать карьеру в сборной из-за тренера, он, что вечный? Просто можно приостановить и дождаться другого. И надо понимать, что ты выступаешь за сборную, а не за тренера.
Если честно, то только призрение к таким "игрокам" и "патриотам"!!!