Стадион, где никогда не сыграют звёзды футбола, но споют ещё много песен. Первомай в Корее

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06 января 2022, 15:14

Он мог принимать финалы крупных турниров.

Стадион Первого мая – самая вместительная в мире арена, которая находится в Пхеньяне. В ней могут одновременно находиться 150 тысяч человек, по некоторым данным 114 тысяч. Формально корейский стадион «Рунгарда» (это неофициальное название арены) занимает в рейтинге «гигантов» второе место, но Страговский стадион в Праге, рассчитанный на 220 тысяч зрителей, сейчас является лишь тренировочной базой.

Строительство

Возведение арены началось ударными темпами в 1986 году. Сроки должны были быть выдержаны строго, по-другому в этой стране никак. Так и случилось. Уже в срок – 1 мая 1989 года, состоялось торжественное открытие красавца-стадиона. Это событие приурочили к тринадцатому фестивалю молодежи и спорта, проходившему в Пхеньяне.

Комплекс привлекателен благодаря тому, что сделан в форме цветка магнолии. Его крыша, опирающаяся на 16 арок, будто покрыта лепестками этого цветка. Высота стадиона Первого мая составляет около 60 метров. Чтобы увидеть его в полной мере, необходимо подняться на высокую точку. Также на арене есть офисные здания, рестораны, фитнес-центр и бассейн. Трудно себе представить, но это архитектурное чудо способно разместить 150 тысяч человек, причем каждому из них уготовано сидячее место. Просто фантастическая цифра по меркам современного футбола. Это 1,5 стадиона «Камп Ноу».

Критики режима КНДР утверждают, что в таком огромном сооружении есть даже шахты для запуска баллистических ракет. Однако это никто не смог подтвердить.

Целевое предназначение

Стадион Первого мая является домашним для сборной Северной Кореи по футболу. Правда, северокорейские футболисты здесь играют не всегда. Основное мероприятие, проводимое на арене – фестиваль песен Ариран. В рамках него прославляется народная идея Чучхе, которая когда-то противопоставлялась другим популярным течениям в мире. Участники фестиваля, разыгрывая различные сцены, подчеркивают индивидуальность своей страны и демонстрируют патриотизм. Не хватает только мурала или памятника вождю. В 2007 году праздник был даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за своей массовости. На том шоу присутствовало порядка 150 тысяч человек.

Интересные факты

К слову, кроме громадной вместительности, постройка имеет и другие не менее солидные параметры, в числе которых:

- площадь поля – 22,5 тысячи квадратных метров;

- высота – 60 метров;

- квадратура архитектурной постройки – 207 тысяч квадратных метров.

На постройку стадиона, по некоторым данным, было затрачено почти 15 млн долларов — цена одного Азмуна. Точной цифры нам никто не скажет, поэтому всё это лишь только догадки, которые дают нам пищу для фантазий.