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Стадион, где никогда не сыграют звёзды футбола, но споют ещё много песен. Первомай в Корее

06 января 2022, 15:14
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Он мог принимать финалы крупных турниров.

Стадион Первого мая – самая вместительная в мире арена, которая находится в Пхеньяне. В ней могут одновременно находиться 150 тысяч человек, по некоторым данным 114 тысяч. Формально корейский стадион «Рунгарда» (это неофициальное название арены) занимает в рейтинге «гигантов» второе место, но Страговский стадион в Праге, рассчитанный на 220 тысяч зрителей, сейчас является лишь тренировочной базой.

Строительство

Возведение арены началось ударными темпами в 1986 году. Сроки должны были быть выдержаны строго, по-другому в этой стране никак. Так и случилось. Уже в срок – 1 мая 1989 года, состоялось торжественное открытие красавца-стадиона. Это событие приурочили к тринадцатому фестивалю молодежи и спорта, проходившему в Пхеньяне.

Стадион, где никогда не сыграют звёзды футбола, но споют ещё много песен. Первомай в Корее

Комплекс привлекателен благодаря тому, что сделан в форме цветка магнолии. Его крыша, опирающаяся на 16 арок, будто покрыта лепестками этого цветка. Высота стадиона Первого мая составляет около 60 метров. Чтобы увидеть его в полной мере, необходимо подняться на высокую точку. Также на арене есть офисные здания, рестораны, фитнес-центр и бассейн. Трудно себе представить, но это архитектурное чудо способно разместить 150 тысяч человек, причем каждому из них уготовано сидячее место. Просто фантастическая цифра по меркам современного футбола. Это 1,5 стадиона «Камп Ноу».

Критики режима КНДР утверждают, что в таком огромном сооружении есть даже шахты для запуска баллистических ракет. Однако это никто не смог подтвердить.

Целевое предназначение

Стадион Первого мая является домашним для сборной Северной Кореи по футболу. Правда, северокорейские футболисты здесь играют не всегда. Основное мероприятие, проводимое на арене – фестиваль песен Ариран. В рамках него прославляется народная идея Чучхе, которая когда-то противопоставлялась другим популярным течениям в мире. Участники фестиваля, разыгрывая различные сцены, подчеркивают индивидуальность своей страны и демонстрируют патриотизм. Не хватает только мурала или памятника вождю. В 2007 году праздник был даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса из-за своей массовости. На том шоу присутствовало порядка 150 тысяч человек.

Стадион, где никогда не сыграют звёзды футбола, но споют ещё много песен. Первомай в Корее

Интересные факты

К слову, кроме громадной вместительности, постройка имеет и другие не менее солидные параметры, в числе которых:

- площадь поля – 22,5 тысячи квадратных метров;

- высота – 60 метров;

- квадратура архитектурной постройки – 207 тысяч квадратных метров.

На постройку стадиона, по некоторым данным, было затрачено почти 15 млн долларов — цена одного Азмуна. Точной цифры нам никто не скажет, поэтому всё это лишь только догадки, которые дают нам пищу для фантазий.

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Все комментарии
бундер
бундер
06 января в 22:56
Площадь поля точно 2500 кв м?
Обычное среднее футбольное поле около 7000кв м.
Roger Young
Roger Young ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
06 января в 21:16, ред.
Что может быть хуже этого? Только:
Стадион, где никогда не сыграют звёзды футбола, но споют ещё много пёсён. Пёрвомай в Корёё )))
Roger Young
Roger Young
06 января в 21:12, ред.
Спасибо, но было интересно прочесть про знаменательные футбольные события на этой арене
УЕСКА
УЕСКА
06 января в 17:27
Красивый стадион жаль что не используется по назначению.
Евгений Сибель
Евгений Сибель ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
06 января в 16:29
Это мелкие нюансы. Не обращай
Евгений Сибель
Евгений Сибель
06 января в 16:28
Есть у них клуб 25 апреля.
Помню читал что по прилёту в ЮАР 4 футболиста кндр сбежали .
Интересно как сложилась судьба игроков
Mikki
Mikki ответ ИГРОЧИШКА (раскрыть)
06 января в 15:40
Добрый день! Понимаем ваши эмоции, но нет критериев, что точно должно быть возвратом - игрок отмененного матча мог висеть в команде и с прошлого матча. И тогда такой возврат даст юзеру преимущество перед теми, кто купил тех же игроков накануне. И еще много подводных камней, например, кого ставить на позицию возвратного игрока? Что делать, если вышедший на замену игрок сильно превысит лимит стоимости команды? И точно ли все юзеры захотят такой возврат? Календари разные, да и опять же, цены игроков играют роль. Плюс, все это дает много почвы для багов и дополнительной работы.

Так что стандартные правила обеспечивают более равные условия и не усложняют дополнительно игру.
shlomo2
shlomo2
06 января в 15:29
Спасибо за статью....ну что, можно еще добавить только, что у стадиона двойное название..... первое он получил от названия места, на котором стоит – от острова Рунгра, расположенного на реке Тэдон.... а второе от времени, в которое завершён, то есть 1 мая, Международного дня труда.... следовательно, полное имя объекта: Первомайский стадион Рунградо....:) ... а еще он состоит из 16 арок, которые смыкаются в кольцо и издалека, с высоты, он чем-то похож на парашют с отверстием посередине... кстати, стадион имеет 80 входов, внутри есть спортзалы, комнаты отдыха, бассейн, кафе, залы для теле- и радиотрансляций..... сложно рассуждать о востребованности арены, когда даже половина от ее вместимости не всегда заполняется(кроме главных праздников страны конечно, посещаемость там будет обеспечена)... а так что, лично я никогда не понимал эту постройку, ибо в те года Корея совсем уж была бедной, т.к при развале союза им перестали дарить деньги.... да и куда такую дуру строить?.... в Англии столько не собирается... в общем, одни затраты.... но стадик красивый.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
06 января в 15:25
Вот прям заголовок читаю и кровь начинает из глаз идти. ЗвЕзды, а потом тут же ещЁ...вы уж определитесь с отношением к этой несчастной букве. Или мы в тридевятом царстве....
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