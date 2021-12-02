«Бавария» будет играть домашние матчи чемпионата без зрителей

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вчера, 18:50

Правительство Германии приняло ряд решений о борьбе с пандемией Covid-19. Командам разрешается допускать на стадионы до 50% от общей вместимости, но не более 15 тысяч человек. Доступ будут иметь только те зрители, которые переболели коронавирусом и сделали прививку.

В некоторых регионах, в том числе и в Баварии, команды будут проводить домашние поединки вовсе без зрителей.

После 13 туров мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 балл.