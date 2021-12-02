ГлавнаяНовостиЗаграница: стадионыГермания. Бундеслига 2021/2022

«Бавария» будет играть домашние матчи чемпионата без зрителей

вчера, 18:50

Правительство Германии приняло ряд решений о борьбе с пандемией Covid-19. Командам разрешается допускать на стадионы до 50% от общей вместимости, но не более 15 тысяч человек. Доступ будут иметь только те зрители, которые переболели коронавирусом и сделали прививку.

В некоторых регионах, в том числе и в Баварии, команды будут проводить домашние поединки вовсе без зрителей.

После 13 туров мюнхенская «Бавария» лидирует в турнирной таблице Бундеслиги, набрав 31 балл.

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Все комментарии
kasyak7
kasyak7
вчера в 22:59
Надоел уже этот беспредел
bayern-cobra
bayern-cobra
вчера в 22:45
кюали уже сосвоими вирусами,достало уже все это
санек002
санек002
вчера в 22:25
в знак поддержки болельщиков цска?
sir_Alex
sir_Alex ответ Phu Quoq (раскрыть)
вчера в 21:33
Вопрос времени, не более того. Увы.
sash71
sash71
вчера в 21:28
В Германии 90% население привито и все равно Правительство по сути вводит локдаун на посещение футбольных матчей. О чем это говорит? Полный провал программы по борьбе с эпидемией.
Phu Quoq
Phu Quoq ответ Bensurr (раскрыть)
вчера в 21:24
Я не прививался, не носил ничего защитного за эти два года. И общался на очень близком расстоянии в Москве, Саратове, Энгельсе , Сочи, Вьетнаме. И не только я но и никто из моих родных и близких, и вообще из людей , которых я лично знаю не заболели и тем более не умерли. Хотя каждую неделю вижусь с бабульками 82 и 84г. Да и других людей 60+ хватает. Ни одна версия и теория не может в моих глазах объяснить этот явный неопровержимый факт. Так что если это заболевание и существует, то его опасность очень раздута и преувеличена
beefs
beefs
вчера в 20:25
ну что же нужно принять их решение...
Little Caprice
Little Caprice ответ Adolf33 (раскрыть)
вчера в 19:52
Оп, дезинформация подъехала :)

"По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, 83,6% жителей страны получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса, 76,5% привиты полностью"
particular
particular
вчера в 19:18
Региональные особенности, вряд ли помешают мюнхенцам в предстоящих зимних турах взять очки, если они будут плохо лежать...
протон
протон
вчера в 19:14
Как это уже все надоело…
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:09
Интересно почему такая участь выпала на Баварию.
Adolf33
Adolf33 ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 19:04
А может быть и как в Швеции. Там не стали обращать внимание на моду, никто не ширяется и соответственно никто и не болеет
Bensurr
Bensurr
вчера в 19:04
Беда опять Ковид
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 18:52
Могло быть и хуже! Как в Турине)
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