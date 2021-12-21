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«Салернитане» запретили проводить игру с «Удинезе» из-за COVID-19

вчера, 08:55
УдинезеЛоготип футбольный клуб Удинезе-:-Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитанаВчера в 20:30 Матч перенесен

Пресс-служба «Салернитаны» официально объявила, что поединок 19-го тура Серии А с «Удинезе» не состоится из-за вспышки коронавируса в команде.

Встреча была запланирована на 21 декабря. После положительного теста на COVID-19, сданного одним из футболистов, «Салернитане» сначала рекомендовали воздержаться от поездки на игру, а затем после новых случаев заражения местные органы здравоохранения закрыли клуб на карантин.

Ранее из-за распространения коронавируса также были отменены два поединка Серии B: «Беневенто» — «Монца» и «Лечче» — «Виченца».

«Салернитана» располагается на последнем месте в таблице чемпионата Италии, набрав 8 баллов в 18 играх. «Удинезе» идет 14-м с 20 очками.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:35
Они так из-за вируса и из серии А вылететь не смогут
galem72
galem72
вчера в 11:20
Салернитане уже ничего не поможет. Можно хоть с клюшками выходить на траву. Всё равно скоро на выход из СериАла.
Gahi
Gahi
вчера в 09:35
Здоровья больным и быстрого возвращения в команду. Удачи
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 09:27
Ну вот уже и до Серии А коронавирус добрался. Похоже скоро футбол поставят на паузу.
sv_1969
sv_1969
вчера в 08:55
Таковы реалии
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