«Салернитане» запретили проводить игру с «Удинезе» из-за COVID-19

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вчера, 08:55

Пресс-служба «Салернитаны» официально объявила, что поединок 19-го тура Серии А с «Удинезе» не состоится из-за вспышки коронавируса в команде.

Встреча была запланирована на 21 декабря. После положительного теста на COVID-19, сданного одним из футболистов, «Салернитане» сначала рекомендовали воздержаться от поездки на игру, а затем после новых случаев заражения местные органы здравоохранения закрыли клуб на карантин.

Ранее из-за распространения коронавируса также были отменены два поединка Серии B: «Беневенто» — «Монца» и «Лечче» — «Виченца».

«Салернитана» располагается на последнем месте в таблице чемпионата Италии, набрав 8 баллов в 18 играх. «Удинезе» идет 14-м с 20 очками.