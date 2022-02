Нападающий «Милана» отметился двумя голами в матче 1/4 финала Кубка Италии против «Лацио».

Таким образом, француз оформил дубль во втором матче за «россонери» подряд. До этого Жиру забил два мяча в ворота «Интера».

⚽️⚽️ vs Inter

⚽️⚽️ vs Lazio



Back-to-back braces for Olivier Giroud for Milan. pic.twitter.com/lSr5yvHclH