Тер Штеген, Бускест и Пике — лидеры по числу сыгранных минут при Хави

«Барселона» сыграла уже 15 матчей под руководством Хави.
Пресс-служба «сине-гранатовых» назвала футболистов, которые провели на поле наибольшее количество минут при Хави:
1. Марк-Андре тер Штеген — 1320
2. Серхио Бускетс — 1308
3. Жерар Пике — 1193
4. Рональд Араухо - 1183
5. Жорди Альба — 1152
6. Френки де Йонг — 1028
7. Гави - 931
8. Николас Гонсалес - 881
Бускетсу нет замены в клубе и даже сейчас , он хорошо
Пике явно сдал и проваливает матчи , но нет кем заменить
Бускетсу нет замены в клубе и даже сейчас , он хорошо
Пике явно сдал и проваливает матчи , но нет кем заменить