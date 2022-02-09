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Тер Штеген, Бускест и Пике — лидеры по числу сыгранных минут при Хави

вчера, 20:12

«Барселона» сыграла уже 15 матчей под руководством Хави.

Пресс-служба «сине-гранатовых» назвала футболистов, которые провели на поле наибольшее количество минут при Хави:

1. Марк-Андре тер Штеген — 1320

2. Серхио Бускетс — 1308

3. Жерар Пике — 1193

4. Рональд Араухо - 1183

5. Жорди Альба — 1152

6. Френки де Йонг — 1028

7. Гави - 931

8. Николас Гонсалес - 881

Тер Штеген, Бускест и Пике — лидеры по числу сыгранных минут при Хави

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 21:52
Посмотрим, что буде в конце сезона
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:42
Пике лицемер,уговаривал Де Лигга не переходит в Барсу,боялся сам сеть на скамейку запасных и ппичина ухода Месси тоже он,короче муж певички.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:31
Ну это и есть проверенные кадры, им и доверяет
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:57
Физика на высоте!
Накир
Накир
вчера в 20:39
Хави знает что делает
drug01
drug01
вчера в 20:32
Тренер знает своё дело
3ton
3ton
вчера в 20:23
Марк понятно , он номер 1
Бускетсу нет замены в клубе и даже сейчас , он хорошо
Пике явно сдал и проваливает матчи , но нет кем заменить
протон
протон
вчера в 20:14
Желаю Хави прогресса, сейчас главное его не захвалить.
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