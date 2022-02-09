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У Месси 3 результативных действия в 2022-м, у Роналду — 0

вчера, 23:31

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в новом году показывает лучшую форму, чем форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Лео отдал два ассиста и забил один гол в трёх матчах 2022 года, а Роналду не сумел отметиться результативными действиями в пяти играх 2022-го.

Стоит отметить, что Роналду не смог забить в пяти матчах подряд впервые с 2010 года.

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 02:10
А как же этот шикарный гол в ворота Сити?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 01:37
4 гола с чужих пенальти и один с трех метров в пустые) мы в курсе
УЕСКА
УЕСКА ответ Nеrаzzurri (раскрыть)
сегодня в 01:02
Месси в ЛЧ забил больше голов чем во Франции.
амурец
амурец
сегодня в 00:30
Ух как серьезно ну все ЗМ Месси, а ведь ещё он же 7 раз попал в каркас ворот со штрафных, а год кстати только начался, вот и посмотрим кто за год какие действия сделает
Nеrаzzurri
Nеrаzzurri ответ УЕСКА (раскрыть)
сегодня в 00:20
набивает стату, играя во Франции, вы по этому судите, что месси лучше?
странно это, странно
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:14
Ну привыкайте.
drug01
drug01
сегодня в 00:08
Друзья соперники
Ice van Reed
Ice van Reed ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:58
Благодаря кому Аргентина идёт на ЧМ, укажи
Elliada
Elliada ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:56
Аргентина едет на ЧМ, а Португалия нет. Голы Роналду всяким Андорамм и Кипрам сборной не помогают, только его статистике
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:54
+6 за сборную вот и 20, сорри ошибся , добавь голы гнома к общему числу и увидишь разницу!
Elliada
Elliada
вчера в 23:50, ред.
Неважно кто сколько забил. Гораздо важнее это результаты команды.

В прошлом сезоне ПСЖ занял второе место, сейчас - 1 место. В прошлом сезоне МЮ занял второе место, сейчас пятое место.
Аргентина выиграла Кубок Америки и пробилась на ЧМ, а Португалия пока не едет на ЧМ.

Один играет на команду, другой на свою статистику. Вот и вся разница
stanichnik
stanichnik
вчера в 23:48
Похоже, что "Легендам ХХ1 века" наступает пора подумать о завершении карьеры, или перезагрузить карьеру в других чемпионатах.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 23:46
Месси снова обставил Роналду и в очередной раз доказал что он лучший.
Elliada
Elliada ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 23:43
Роналду забил 8 голов в АПЛ и 6 в ЛЧ. Откуда 20 голов?
ermak6848
ermak6848
вчера в 23:43
вечные соперники этого столетия...
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 23:38
Интересная статистика, ведь до этого обладатель ЗМ во Франции забил лишь 1 гол, во всех турнирах ещё 6, а вот Рон забил 20 голов во всех турнирах, это так к слову, у ПСЖ ведь тоже меняли тренера сред Сезона, нет?! Странно Месси попеняет
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