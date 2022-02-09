У Месси 3 результативных действия в 2022-м, у Роналду — 0

1644438718

вчера, 23:31

Нападающий ПСЖ в новом году показывает лучшую форму, чем форвард «Манчестер Юнайтед» .

Лео отдал два ассиста и забил один гол в трёх матчах 2022 года, а Роналду не сумел отметиться результативными действиями в пяти играх 2022-го.

📊 Los números de Leo y CR7 en 2022:



🇦🇷 Messi: 1⚽ y 3👟

🇵🇹 Cristiano: 0⚽ y 0👟



⚡ El crack argentino ha comenzado en año onfire y ya apunta a su cita contra el Real Madrid pic.twitter.com/zNRKOs5PBY — Diario AS (@diarioas) February 9, 2022

Стоит отметить, что Роналду не смог забить в пяти матчах подряд впервые с 2010 года.