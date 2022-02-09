У Месси 3 результативных действия в 2022-м, у Роналду — 0

Нападающий ПСЖ Лионель Месси в новом году показывает лучшую форму, чем форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Лео отдал два ассиста и забил один гол в трёх матчах 2022 года, а Роналду не сумел отметиться результативными действиями в пяти играх 2022-го.
📊 Los números de Leo y CR7 en 2022:— Diario AS (@diarioas) February 9, 2022
🇦🇷 Messi: 1⚽ y 3👟
🇵🇹 Cristiano: 0⚽ y 0👟
⚡ El crack argentino ha comenzado en año onfire y ya apunta a su cita contra el Real Madrid pic.twitter.com/zNRKOs5PBY
Стоит отметить, что Роналду не смог забить в пяти матчах подряд впервые с 2010 года.
https://www.youtube.com/watch?v=cGDYpojjXQE
странно это, странно
странно это, странно
В прошлом сезоне ПСЖ занял второе место, сейчас - 1 место. В прошлом сезоне МЮ занял второе место, сейчас пятое место.
Аргентина выиграла Кубок Америки и пробилась на ЧМ, а Португалия пока не едет на ЧМ.
Один играет на команду, другой на свою статистику. Вот и вся разница
В прошлом сезоне ПСЖ занял второе место, сейчас - 1 место. В прошлом сезоне МЮ занял второе место, сейчас пятое место.
Аргентина выиграла Кубок Америки и пробилась на ЧМ, а Португалия пока не едет на ЧМ.
Один играет на команду, другой на свою статистику. Вот и вся разница