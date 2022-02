«Челси» при Тухеле вышел в финал каждого кубка, в котором играл

«Челси» обыграл «Аль-Хиляль» (1:0) и вышел в финал клубного чемпионата мира.

Таким образом, под руководством «синие» выходили в финал каждого из кубков, в котором участвовали — Лига чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Для этого Тухелю понадобилось всего 379 дней.