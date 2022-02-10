Тухель может вылечиться от коронавируса к финалу клубного чемпионата мира

Жолт Лёв, помощник главного тренера «Челси» , рассказал, когда немецкий специалист вылечится от коронавируса.

Все мы надеемся, что Томас как можно скорее получит разрешение лететь. На данный момент он соблюдает все протоколы и находится на самоизоляции. Мы каждый день проводим ПЦР-тесты, и, как только мы получим первый отрицательный результат, можно будет поднимать вопрос о вылете Томаса. Мы ждем этого и уверены, что он сможет присутствовать на финальном матче.