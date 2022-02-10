Тухель может вылечиться от коронавируса к финалу клубного чемпионата мира

Жолт Лёв, помощник главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, рассказал, когда немецкий специалист вылечится от коронавируса.
Все мы надеемся, что Томас как можно скорее получит разрешение лететь. На данный момент он соблюдает все протоколы и находится на самоизоляции. Мы каждый день проводим ПЦР-тесты, и, как только мы получим первый отрицательный результат, можно будет поднимать вопрос о вылете Томаса. Мы ждем этого и уверены, что он сможет присутствовать на финальном матче.
Финал клубного чемпионата мира между «Челси» и «Палмейрасом» пройдёт в субботу, 12 февраля.
Здоровья тренеру!
Здоровья тренеру!