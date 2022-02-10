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Тухель может вылечиться от коронавируса к финалу клубного чемпионата мира

сегодня, 08:21

Жолт Лёв, помощник главного тренера «Челси» Томаса Тухеля, рассказал, когда немецкий специалист вылечится от коронавируса.

Все мы надеемся, что Томас как можно скорее получит разрешение лететь. На данный момент он соблюдает все протоколы и находится на самоизоляции. Мы каждый день проводим ПЦР-тесты, и, как только мы получим первый отрицательный результат, можно будет поднимать вопрос о вылете Томаса. Мы ждем этого и уверены, что он сможет присутствовать на финальном матче.

Финал клубного чемпионата мира между «Челси» и «Палмейрасом» пройдёт в субботу, 12 февраля.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:48
Есть все шансы выиграть этот трофей, вперёд, Челси.
Здоровья тренеру!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:14
Здоровья и больше не болей
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 10:11
Выздоровления и новых побед.
112910415
112910415
сегодня в 09:52
поправится, конечно !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:34
Давай, выздоравливай
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 09:34
Здоровья и только!
Gahi
Gahi
сегодня в 09:24
Победа команды быстрее поставит на ноги тех кто болен. Удачи и здоровья всем!
1 984
1 984
сегодня в 09:08
Это хорошая новость.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 08:41
Присутствие тренера поможет команде.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 08:40
Ошибочка! Только 12 февраля, а не января! А Тухелю здоровья и успеть выздороветь к финалу!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:22
Здоровья ему
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