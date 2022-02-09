ЦСКА сделал предложение «Ривер Плейту» по трансферу Карраскаля

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль всё ещё привлекает внимание ЦСКА.
По данным источника, «армейцы» сделали предложение по трансферу колумбийца.
ЦСКА интересовался Карраскалем ещё в 2020 году, однако тогда «Ривер Плейт» отклонил предложение на сумму 8 млн евро.
Полузащитников уже два состава набрать можно, а нужны опорник и нап.
полузащиту усилили перед заключительной частью чемпионата.
А то на одних Мухине и Ахматова не уедешь.
Полузащитников уже два состава набрать можно, а нужны опорник и нап.
полузащиту усилили перед заключительной частью чемпионата.
А то на одних Мухине и Ахматова не уедешь.
Видимо, Заболотный оказывает значительное влияние на скаутов, - лишняя конкуренция не нужна :))
Приветствую!
Видимо, Заболотный оказывает значительное влияние на скаутов, - лишняя конкуренция не нужна :))
Приветствую!