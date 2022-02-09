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ЦСКА сделал предложение «Ривер Плейту» по трансферу Карраскаля

вчера, 04:32

Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль всё ещё привлекает внимание ЦСКА.

По данным источника, «армейцы» сделали предложение по трансферу колумбийца.

ЦСКА интересовался Карраскалем ещё в 2020 году, однако тогда «Ривер Плейт» отклонил предложение на сумму 8 млн евро.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL ответ Izmar (раскрыть)
вчера в 12:26
Смотря с каким периодом сравнивать. В целом он сейчас очень дорого стоит в сравнении с годом-двумя ранее. Пиковые цены естественно снизились, но это легко объясняется, вы частично отбили затраты на покупки...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 12:25
    протон
    протон
    вчера в 11:34
    Очень радует зимняя трансферная компания ЦСКА. Посмотрим что из этого выйдет.
    Полузащитников уже два состава набрать можно, а нужны опорник и нап.

    полузащиту усилили перед заключительной частью чемпионата.
    А то на одних Мухине и Ахматова не уедешь.
    gwynb1eidd
    gwynb1eidd ответ Naherger (раскрыть)
    вчера в 09:13
    а чем Мухин тебе не опорник?
    1 984
    1 984
    вчера в 09:02
    Надо договариваться.
    прохожий.
    прохожий.
    вчера в 08:25
    Скупают полузащитников. Скорей всего Эджуке и кого то из новичков просто переведут напами. В принципе должны справиться. Хуже чем сейчас, точно не будет.
    Naherger
    Naherger
    вчера в 08:20
    А где опорник???
    Cat01
    Cat01
    вчера в 08:19
    Надо платить если нужен
    shlomo
    shlomo
    вчера в 08:18
    Не нужен он коняшкам
    Izmar
    Izmar ответ SHMEL (раскрыть)
    вчера в 07:31
    Газ во всем мире наоборот подешевел, у Вас неверные данные.
    SHMEL
    SHMEL ответ Izmar (раскрыть)
    вчера в 07:29
    Ну разве что на статистическую погрешность подорожает, а вот газ по всему миру подорожал мама не горюй из за чьих-то непомерных желаний и приобретений...
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 07:27
    Было бы отлично его приобрести.
    Izmar
    Izmar
    вчера в 07:27
    Опять билеты на самолет и услуги почты подорожают.
    Mangur
    Mangur
    вчера в 07:18
    Неплохой выбор
    112910415
    112910415
    вчера в 07:15
    полюбили они его, и чувство с годами не проходит
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    вчера в 07:11
    Когда же на форвардов обратят внимание??? Ведь Заболотный - это не помощник.
    bgartt5mnqm4
    bgartt5mnqm4
    вчера в 07:09
    Это их дело
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 07:03
    Не пойму, этот Карраскаль неужели такой необычный за которым наши уже два года охотятся к тому же снова полузащитник.
    STVA 1
    STVA 1 ответ particular (раскрыть)
    вчера в 06:27
    Доброе утро!
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 06:19
    Старания и труд все перетрут
    particular
    particular ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 06:16
    Причем, с завидным упорством :))
    Видимо, Заболотный оказывает значительное влияние на скаутов, - лишняя конкуренция не нужна :))
    Приветствую!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 06:09
    Бедная Почта России...
    48k3rqr3aku5
    48k3rqr3aku5
    вчера в 06:06
    Наташу ему уже подобрали?
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 05:12
    Напов категорически брать не хотят
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