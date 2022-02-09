Карраскаль близок к переходу в ЦСКА. Переговоры на финальной стадии

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вчера, 10:02

Хавбек «Ривер Плейта» близок к переходу в московский ЦСКА . Как сообщил в твиттере инсайдер Николо Скира, переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Армейская команда арендует 23-летнего колумбийца до конца сезона. ЦСКА обязан будет выкупить футболиста при достижении определенных условий. Если это случится, то полноценный контракт будет рассчитан до 2026 года.

Отметим, что в 2020 году ЦСКА уже был заинтересован в Карраскале.

В прошедшем сезоне Карраскаль провел 44 поединка за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с аргентинской командой рассчитан до конца 2024 года.