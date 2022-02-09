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Карраскаль близок к переходу в ЦСКА. Переговоры на финальной стадии

вчера, 10:02

Хавбек «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль близок к переходу в московский ЦСКА. Как сообщил в твиттере инсайдер Николо Скира, переговоры между клубами находятся на финальной стадии.

Армейская команда арендует 23-летнего колумбийца до конца сезона. ЦСКА обязан будет выкупить футболиста при достижении определенных условий. Если это случится, то полноценный контракт будет рассчитан до 2026 года.

Отметим, что в 2020 году ЦСКА уже был заинтересован в Карраскале.

В прошедшем сезоне Карраскаль провел 44 поединка за «Ривер Плейт» во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и сделал 3 голевые передачи. Его контракт с аргентинской командой рассчитан до конца 2024 года.

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Все комментарии
прохожий.
прохожий. ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 17:07
В рамке Акинфеев. Он там на цепи. Никуда не денется. В защите Фернандес. И да, все остальные полузащитники. Главное им показать где чужие ворота и как туда закатить мяч.)
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 14:36
Полузащита становится непроходимая. Количеством брать решили.
Сп62
Сп62
вчера в 12:58
За 44 матча 3 голевых передачи, не густо. Может он крутой опорник?
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 12:22
Давно его хотели подписать, уже несколько лет пытаемся. Думаю парень стоит того.
Djebrael
Djebrael
вчера в 12:20
А нужен ли он ЦСКА
arsena1
arsena1
вчера в 12:10
Пижонистый тип
Есть сомнения. Хорошо что аренда
протон
протон
вчера в 11:30
Посмотрим,что за фрукт.В любом случае,это трансферное окно радует,а какие результаты от него по итогу сезона увидим.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:22
Ну не очень то и результативный.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:04
Атакующих ПЗ в команде ПЕРЕБОР, а Хорошего форварда НЕТ.
Не порядок.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 10:48
Восемь полузащитников в составе...Девятым будешь??? Очевидно,при отсутствии нападающих,числом задавить соперника вздумали.
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:41
Похоже у коняшек полузащитники и в воротах будут
1 984
1 984
вчера в 10:29
Посмотрим что за игрок.
mihaluch
mihaluch
вчера в 10:26
Каким окажется Хорхе?
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:21
Что-то статистика совсем хиленькая.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 10:07, ред.
Вопрос один. А зачем?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 10:05
Интересно даже посмотреть на Хорхе, что за "вундеркид" за которого армейцы бьются уже второй год.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 10:05
НУ и хорошо!
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