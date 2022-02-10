Бурлак покинул сбор «Торпедо». Его трансфер может не состояться

Защитник «Арсенала» Тарас Бурлак покинул расположение «Торпедо», клуб находится сейчас в Турции.
Его переход, скорее всего, не произойдет по финансовым причинам. Тульский клуб готов отпустить Бурлака свободным агентом, но при этом без компенсации за три месяца, которые остаются у игрока до истечения контракта.
В свою очередь, Бурлак не хочет существенно терять в деньгах при переходе: «Торпедо» предлагает ему контракт на значительно ниже, чем тот, что у него есть в «Арсенале».
31-летний футболист вновь перейдет на индивидуальный график тренировок. Он занимается отдельно от тульской команды еще с начала осени, когда его вывели из заявки. В нынешнем сезоне РПЛ Бурлак успел провести 2 игры.