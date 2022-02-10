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Бурлак покинул сбор «Торпедо». Его трансфер может не состояться

вчера, 23:08

Защитник «Арсенала» Тарас Бурлак покинул расположение «Торпедо», клуб находится сейчас в Турции.

Его переход, скорее всего, не произойдет по финансовым причинам. Тульский клуб готов отпустить Бурлака свободным агентом, но при этом без компенсации за три месяца, которые остаются у игрока до истечения контракта.

В свою очередь, Бурлак не хочет существенно терять в деньгах при переходе: «Торпедо» предлагает ему контракт на значительно ниже, чем тот, что у него есть в «Арсенале».

31-летний футболист вновь перейдет на индивидуальный график тренировок. Он занимается отдельно от тульской команды еще с начала осени, когда его вывели из заявки. В нынешнем сезоне РПЛ Бурлак успел провести 2 игры.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 13:59
Вот так вот в 31 год висеть обузой для клуба. Где его достоинство?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:07
Бурлак давно уже шлак
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:11
Не пришолся ко двору
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