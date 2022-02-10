Бурлак покинул сбор «Торпедо». Его трансфер может не состояться

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вчера, 23:08

Защитник «Арсенала» покинул расположение «Торпедо», клуб находится сейчас в Турции.

Его переход, скорее всего, не произойдет по финансовым причинам. Тульский клуб готов отпустить Бурлака свободным агентом, но при этом без компенсации за три месяца, которые остаются у игрока до истечения контракта.

В свою очередь, Бурлак не хочет существенно терять в деньгах при переходе: «Торпедо» предлагает ему контракт на значительно ниже, чем тот, что у него есть в «Арсенале».