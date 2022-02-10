Орещук: «Бакаев не впишется в игровую систему „Краснодара“»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о возможном переходе из «Спартака» в «Краснодар».

Если «Краснодар» возьмет Бакаева, как свободного агента, то это выгодная сделка для «быков». Впишется ли Зелимхан в игровую систему «Краснодара»? Нет, потому что он не командный игрок. Бакаев – индивидуально сильный футболист, но не командный. Например, тренеру придется иногда менять тактику, и выпустив Бакаева, он получит результат, потому что Зелимхан может обыграть всех на клочке бумаги. Если использовать его в таких ситуациях, то это будет хороший трансфер. А то, что он не вписывается в стиль «Краснодара», ничего страшного.

Для «Спартака» возможный переход Бакаева в «Краснодар» — серьезная потеря? В этой ситуации надо понимать, почему Зелимхан хочет уйти. Я предполагаю, что из-за денег. Думаю, «Спартак» с удовольствием продлил бы с ним контракт. Наверное, что-то не устраивает в личных условиях.