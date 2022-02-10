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Орещук: «Бакаев не впишется в игровую систему „Краснодара“»

сегодня, 18:54

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал информацию о возможном переходе Зелимхана Бакаева из «Спартака» в «Краснодар».

Если «Краснодар» возьмет Бакаева, как свободного агента, то это выгодная сделка для «быков». Впишется ли Зелимхан в игровую систему «Краснодара»? Нет, потому что он не командный игрок. Бакаев – индивидуально сильный футболист, но не командный. Например, тренеру придется иногда менять тактику, и выпустив Бакаева, он получит результат, потому что Зелимхан может обыграть всех на клочке бумаги. Если использовать его в таких ситуациях, то это будет хороший трансфер. А то, что он не вписывается в стиль «Краснодара», ничего страшного.

Для «Спартака» возможный переход Бакаева в «Краснодар» — серьезная потеря? В этой ситуации надо понимать, почему Зелимхан хочет уйти. Я предполагаю, что из-за денег. Думаю, «Спартак» с удовольствием продлил бы с ним контракт. Наверное, что-то не устраивает в личных условиях.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 20:39
это интересное решение для Краснодара...
старина
старина
сегодня в 20:09
Главное,что Орещук периодически напоминает о себе
kasyak7
kasyak7
сегодня в 19:13
Да ладно не командный.. Зелимхан в отличие от некоторых футболистов бегает,и быстро бегает,техника есть. А многие в Спартаке стоят как бревна,не успевают за Зеликом, поэтому и впечатление такое складывается.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 19:06
Ещё не всё решено.
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