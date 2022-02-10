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МЮ подписал контракт с 11-летним сыном Роналду. Он взял 7-й номер

вчера, 23:47

Английский «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 11-летним Криштиану Роналду-младшим — сыном нападающего основной команды Криштиану Роналду.

37-летний Криштиану Роналду не может забить на протяжении 5 поединков подряд, что является повторением его худшей серии без забитых мячей с 2010 года. Тогда Криштиану выступал за «Реал».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:02
Недавно он за Юве наклепал кучу голов в одном матче. Талант точно есть у него. А учитывая трудолюбие его отца, то он и из сына сделает топ-футболиста.


Футболки уже продаются его ?)
112910415
112910415
сегодня в 12:04
парня уже научили стоять в штрафной ..
Crash bandicut
Crash bandicut
сегодня в 11:03
А у голубого аргентинца сын скоро станет балериной.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 08:05
Так и будет за папашей мотаться по клубам.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:51
Такое ощущение, что для Роналду он не сын, а клон. Вырастил из пробирки, дал такое же имя, заставляет заниматься футболом, номер одинаковый. Индивидуальности ноль, выбора у сына вообще нет.

Стоит ли упоминать, что его всегда будут сравнивать с Роналду. Он так и проживет в тени отца. Многие дети знаменитостей стали наркоманами или пошли по наклонной из-за давления общества
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:45
Если папа уйдет, то и сын
Gahi
Gahi
сегодня в 05:55
Семейная династия, продолжение футбольной карьеры сына по стопам отца, замечательно. Удачи
ОПС
ОПС
сегодня в 03:12
И зачем так рано. Может из него ничего не получится.
4RT
4RT
сегодня в 02:11
Десятый номер - Ди Мария?
radone
radone
сегодня в 02:11
Сейчас доиграет контракт батя, и выпнут мальца
протон
протон
сегодня в 00:52
Талант редко передается по наследству. На парня всю его карьеру будет давить груз имени его отца, как бы он не играл сравнивать будут с Криштиану.
mr.bra
mr.bra
сегодня в 00:30
конечно подписка мю и 7 номер из-за таланта паренька, папка тут не причём
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