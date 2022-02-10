МЮ подписал контракт с 11-летним сыном Роналду. Он взял 7-й номер

Английский «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 11-летним Криштиану Роналду-младшим — сыном нападающего основной команды Криштиану Роналду.
11-year old Cristiano Ronaldo Jr has officially signed for Manchester United. He will wear the number 7 shirt ✍️🔴 pic.twitter.com/xVlQGs4jVL— SPORTbible (@sportbible) February 10, 2022
37-летний Криштиану Роналду не может забить на протяжении 5 поединков подряд, что является повторением его худшей серии без забитых мячей с 2010 года. Тогда Криштиану выступал за «Реал».
Футболки уже продаются его ?)
Футболки уже продаются его ?)
Стоит ли упоминать, что его всегда будут сравнивать с Роналду. Он так и проживет в тени отца. Многие дети знаменитостей стали наркоманами или пошли по наклонной из-за давления общества
Стоит ли упоминать, что его всегда будут сравнивать с Роналду. Он так и проживет в тени отца. Многие дети знаменитостей стали наркоманами или пошли по наклонной из-за давления общества