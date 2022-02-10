МЮ подписал контракт с 11-летним сыном Роналду. Он взял 7-й номер

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вчера, 23:47

Английский «Манчестер Юнайтед» подписал контракт с 11-летним -младшим — сыном нападающего основной команды Криштиану Роналду.

11-year old Cristiano Ronaldo Jr has officially signed for Manchester United. He will wear the number 7 shirt ✍️🔴 pic.twitter.com/xVlQGs4jVL — SPORTbible (@sportbible) February 10, 2022

37-летний Криштиану Роналду не может забить на протяжении 5 поединков подряд, что является повторением его худшей серии без забитых мячей с 2010 года. Тогда Криштиану выступал за «Реал».