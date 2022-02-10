«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о скором переходе в команду Дугласа Косты. Об этом сообщила клубная пресс-служба.
𝐀𝐍𝐍𝐎𝐔𝐍𝐂𝐄𝐃 @douglascosta ✔️ pic.twitter.com/8lBrSjNjwa— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2022
Ожидается, что бразилец сначала перейдёт в команду МЛС из «Ювентуса», которому принадлежат права на футболиста, в аренду до лета текущего года. Затем «Гэлакси» оформит переход игрока на правах свободного агента. Контракт будет действовать до 2023 года.
В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник сыграл в 26 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.