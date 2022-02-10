«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

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сегодня, 21:37

Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о скором переходе в команду . Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Ожидается, что бразилец сначала перейдёт в команду МЛС из «Ювентуса», которому принадлежат права на футболиста, в аренду до лета текущего года. Затем «Гэлакси» оформит переход игрока на правах свободного агента. Контракт будет действовать до 2023 года.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник сыграл в 26 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.