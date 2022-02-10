ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферыСША. МЛС 2022

«Лос-Анджелес Гэлакси» анонсировал переход Дугласа Косты

сегодня, 21:37

Футбольный клуб «Лос-Анджелес Гэлакси» объявил о скором переходе в команду Дугласа Косты. Об этом сообщила клубная пресс-служба.

Ожидается, что бразилец сначала перейдёт в команду МЛС из «Ювентуса», которому принадлежат права на футболиста, в аренду до лета текущего года. Затем «Гэлакси» оформит переход игрока на правах свободного агента. Контракт будет действовать до 2023 года.

В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник сыграл в 26 матчах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Все новости
ОфициальноШакири перешёл из «Лиона» в «Чикаго Файр»
Вчера, 20:48 Фото
Марсьяль: «„Барселона“ и „Ювентус“ хотели подписать меня»
Вчера, 17:04
ОфициальноДжовинко подписал контракт с «Сампдорией»
Вчера, 15:59 Фото
ОфициальноЗе Луиш перешёл в клуб из Саудовской Аравии
Вчера, 11:32 Фото
Зюле объяснил, почему решил подписать контракт с «Боруссией» Д
08 февраля
Джовинко прибыл на медосмотр в «Сампдорию»
08 февраля
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 21:39
Мог бы ещё и в Европе поиграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100