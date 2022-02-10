Дуглас Коста стал футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси»

Бразильский полузащитник Дуглас Коста стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает пресс-служба американской команды.
Our new #️⃣🔟#LAGalaxy x @douglascosta pic.twitter.com/CdXzS81bM2— LA Galaxy (@LAGalaxy) February 10, 2022
Последним клубом игрока был «Гремио». В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 поединков, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне МЛС занял 8-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».