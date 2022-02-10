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Дуглас Коста стал футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси»

вчера, 23:34

Бразильский полузащитник Дуглас Коста стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

Последним клубом игрока был «Гремио». В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 поединков, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

«Лос-Анджелес Гэлакси» в минувшем сезоне МЛС занял 8-е место в Западной конференции и не попал в плей-офф. Победителем турнира стала команда «Нью-Йорк Сити».

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:51
Ещё годика два попылит.
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вчера в 23:36
Удачи в новом клубе.
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