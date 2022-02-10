Дуглас Коста стал футболистом «Лос-Анджелес Гэлакси»

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вчера, 23:34

Бразильский полузащитник стал игроком «Лос-Анджелес Гэлакси». Об этом сообщает пресс-служба американской команды.

Последним клубом игрока был «Гремио». В завершившемся розыгрыше чемпионата Бразилии полузащитник провёл 26 поединков, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.