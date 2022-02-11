Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Лидс»

«Лидс» находится в поисках тренера, который может заменить Марсело Бьелсу.
По данным источника, «павлины» обозначили трёх основных кандидатов — бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, экс-наставник «Лейпцига» Джесси Марш и рулевой «Хаддерсфилда» Карлос Коберан, который ранее работал помощником Бьелсы.
Напомним, что текущий контракт Бьелсы с «Лидсом» истекает летом следующего года.
Джесси Марш это игра в рулетку по правилам где барабан полон и спастись можно только в случае осечки.
Карлос Коберан ну тут вообще пока говорить не о чем.
Думаю выбор очевиден, но согласиться ли сам Вальверде, хотя почему бы и нет, тем более сейчас сидит без работы.
Джесси Марш это игра в рулетку по правилам где барабан полон и спастись можно только в случае осечки.
Карлос Коберан ну тут вообще пока говорить не о чем.
Думаю выбор очевиден, но согласиться ли сам Вальверде, хотя почему бы и нет, тем более сейчас сидит без работы.