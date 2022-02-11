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Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Лидс»

сегодня, 10:29

«Лидс» находится в поисках тренера, который может заменить Марсело Бьелсу.

По данным источника, «павлины» обозначили трёх основных кандидатов — бывший тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде, экс-наставник «Лейпцига» Джесси Марш и рулевой «Хаддерсфилда» Карлос Коберан, который ранее работал помощником Бьелсы.

Напомним, что текущий контракт Бьелсы с «Лидсом» истекает летом следующего года.

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Все комментарии
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 10:43, ред.
Эрнесто Вальверде добротный тренер и может привнести пиренейскую новизну в чисто английский Лидс.
Джесси Марш это игра в рулетку по правилам где барабан полон и спастись можно только в случае осечки.
Карлос Коберан ну тут вообще пока говорить не о чем.
Думаю выбор очевиден, но согласиться ли сам Вальверде, хотя почему бы и нет, тем более сейчас сидит без работы.
beefs
beefs
сегодня в 10:31
это уже обычная практика...
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