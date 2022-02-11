Бывший тренер «Барселоны» может возглавить «Лидс»

1644564573

сегодня, 10:29

«Лидс» находится в поисках тренера, который может заменить .

По данным источника, «павлины» обозначили трёх основных кандидатов — бывший тренер «Барселоны» , экс-наставник «Лейпцига» и рулевой «Хаддерсфилда» , который ранее работал помощником Бьелсы.

Напомним, что текущий контракт Бьелсы с «Лидсом» истекает летом следующего года.