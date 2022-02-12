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Хави – о Дембеле: «Он ещё поможет команде»

сегодня, 21:12

Наставник «Барселоны» Хави встал на защиту нападающего Усмана Дембеле:

Усман — футболист «Барселоны». Он ещё поможет команде и обязательно сыграет. Это закрытая тема. Я хотел предоставить Дембеле несколько минут с «Атлетико», но обстоятельства не позволили это сделать.

Напомним, контракт Дембеле истекает летом текущего года. В январское трансферное окно «Барселона» хотела продать Дембеле, но не нашла покупателей. Игрок отклонил несколько предложений каталонцев о продлении контракта.

В текущем сезоне Дембеле принял участие в 6 играх испанской Примеры и отдал 2 результативные передачи.

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Все комментарии
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72p5e6hm86ty
сегодня в 21:57
Хави, хватит ныть
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 21:21
Только от продажи польза будет.
lotsman
lotsman
сегодня в 21:17
Никто не хочет его покупать. так естественно останется и может быть поможет.
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