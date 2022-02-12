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Шоу: «Хотим попасть в Лигу чемпионов»

сегодня, 18:34
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 1Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

Защитник МЮ Люк Шоу рассказал о матче с «Саутгемптоном».

Нужно срочно всё исправлять. Мы отлично провели первые 20 минут, забили, а потом все снова повторилось...

Знаем, что обязаны прибавлять. Хотим попасть в Лигу чемпионов, но если продолжим терять очки, то это будет сложно сделать.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 19:15
Хотите, хотите...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 18:49
Желание похвальное.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:46
С Роналду вы и в ЛЕ не попадёте.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:45
А что там делать с такой игрой?
Cat01
Cat01
сегодня в 18:41
Желание есть удачи
протон
протон
сегодня в 18:36
Если так пойдёт МЮ даже в лигу Европы с трудом попадёт !!
Объективно, МЮ сейчас - команда, борющаяся за попадание именно в ЛЕ, но с таким гегенпрессингом может и в КК не попасть. Когду у тебя несколько месяцев стабильно выступает только один игрок, и тот - вратарь, надеяться на большее нет смысла. Игры иногда проваливает даже Бруну. Впрочем, по примеру Испании на ЧМ-18, понятно, что бывает с командами без тренера.
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