Шоу: «Хотим попасть в Лигу чемпионов»

Защитник МЮ рассказал о матче с «Саутгемптоном».

Нужно срочно всё исправлять. Мы отлично провели первые 20 минут, забили, а потом все снова повторилось...

Знаем, что обязаны прибавлять. Хотим попасть в Лигу чемпионов, но если продолжим терять очки, то это будет сложно сделать.