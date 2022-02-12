Шоу: «Хотим попасть в Лигу чемпионов»

Защитник МЮ Люк Шоу рассказал о матче с «Саутгемптоном».
Нужно срочно всё исправлять. Мы отлично провели первые 20 минут, забили, а потом все снова повторилось...
Знаем, что обязаны прибавлять. Хотим попасть в Лигу чемпионов, но если продолжим терять очки, то это будет сложно сделать.
https://www.youtube.com/watch?v=F3Gtrvz8QWk
Объективно, МЮ сейчас - команда, борющаяся за попадание именно в ЛЕ, но с таким гегенпрессингом может и в КК не попасть. Когду у тебя несколько месяцев стабильно выступает только один игрок, и тот - вратарь, надеяться на большее нет смысла. Игры иногда проваливает даже Бруну. Впрочем, по примеру Испании на ЧМ-18, понятно, что бывает с командами без тренера.
Объективно, МЮ сейчас - команда, борющаяся за попадание именно в ЛЕ, но с таким гегенпрессингом может и в КК не попасть. Когду у тебя несколько месяцев стабильно выступает только один игрок, и тот - вратарь, надеяться на большее нет смысла. Игры иногда проваливает даже Бруну. Впрочем, по примеру Испании на ЧМ-18, понятно, что бывает с командами без тренера.