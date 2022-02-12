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Хави признался, что ему нравится работать с Гави

сегодня, 18:51

Наставник «Барселоны» Хави высказался о хавбеке команды Гави:

Ситуации, когда Гави отбирает мячи, когда он прессингует соперника после потерь — это брутально. Ему всего 17 лет. Мне нравится его тренировать.

Гави — воспитанник «Бетиса». Он перебрался в академию «Барселоны» в 10-летнем возрасте. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 поединках испанской Ла Лиги, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, но без результативных действий.

Ранее ходили слухи, что игрока собирается переманить к себе английский клуб.

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ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 20:12
Не признался а сказал имея в виду,что игрок талантлив.
протон
протон
сегодня в 19:13
Когда курсор подношу где наставник Хави, выплывает досье от Гави) может у меня только так.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 19:09
"Признался")))) будто пытали его)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:07, ред.
Молодой и талантливый парнишка правда аппетит у него большой
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:56
Гави , думаю на долго не хватит с его потребностями.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 18:55
Только удержите его!
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