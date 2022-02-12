Хави признался, что ему нравится работать с Гави

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сегодня, 18:51

Наставник «Барселоны» высказался о хавбеке команды :

Ситуации, когда Гави отбирает мячи, когда он прессингует соперника после потерь — это брутально. Ему всего 17 лет. Мне нравится его тренировать.

Гави — воспитанник «Бетиса». Он перебрался в академию «Барселоны» в 10-летнем возрасте. В текущем сезоне полузащитник принял участие в 18 поединках испанской Ла Лиги, в которых забил 2 гола и отдал 3 голевые передачи. Также на его счету 6 матчей в Лиге чемпионов, но без результативных действий.

Ранее ходили слухи, что игрока собирается переманить к себе английский клуб.