ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Эриксен: «Людям не нужно беспокоиться обо мне»

сегодня, 21:05

Хавбек «Брентфорда» Кристиан Эриксен уверен, что он останется прежним футболистом после перенесённой остановки сердца летом 2021 года:

Люди увидят, что ничего не поменялось во мне, им не нужно беспокоиться.

29-летний Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский игрок расторг соглашение с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в поединке со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 22:35
Уважение. После такого продолжить карьеру
Caniggia
Caniggia
сегодня в 21:27
Эх, не бережёт себя Кристиан!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 21:11, ред.
Здоровья Кристиану
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