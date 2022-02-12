Эриксен: «Людям не нужно беспокоиться обо мне»

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сегодня, 21:05

Хавбек «Брентфорда» уверен, что он останется прежним футболистом после перенесённой остановки сердца летом 2021 года:

Люди увидят, что ничего не поменялось во мне, им не нужно беспокоиться.

29-летний Эриксен подписал контракт с «Брентфордом» до конца сезона с возможностью продления ещё на один год. Ранее датский игрок расторг соглашение с «Интером». В Италии нельзя играть с кардиовертером-дефибриллятором, который Эриксену установили после остановки сердца в поединке со сборной Финляндии на чемпионате Европы — 2020.