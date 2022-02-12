Ондуа: «С детства мечтал играть за Россию. От сборной Камеруна я отказался»

Хавбек немецкого клуба «Ганновер 96» заявил, что отказался от приглашения сборной Камеруна и мечтает выступать за сборную России:

Меня в сборную Камеруна приглашали, но я отказался.

Потому что с самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. И хочу поблагодарить Россию своей игрой за сборную – за всё то, что она для меня сделала.