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Ондуа: «С детства мечтал играть за Россию. От сборной Камеруна я отказался»

сегодня, 18:15

Хавбек немецкого клуба «Ганновер 96» Гаэль Ондуа заявил, что отказался от приглашения сборной Камеруна и мечтает выступать за сборную России:

Меня в сборную Камеруна приглашали, но я отказался.

Потому что с самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. И хочу поблагодарить Россию своей игрой за сборную – за всё то, что она для меня сделала.

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Все комментарии
ATG
ATG
сегодня в 22:14
Слава греют! Удачи парню💪🏻💪🏻
112910415
112910415
сегодня в 21:51
надо продолжать мечтать )
AlVi77
AlVi77
сегодня в 21:23
Звездоболит по черному
виктор бочарников
виктор бочарников
сегодня в 21:15
100% сборник,куда только Валера смотрит😊
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 21:11
Если усилит сборную то надо вызывать
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 20:48
А какая жизнь без мечты-то ? ) Спасибо ! Что можно ещё сказать за его искренние слова ?
Шуnя771
Шуnя771 ответ nikoladolgov (раскрыть)
сегодня в 20:28
Или куйбышевские "Крылья Советов"!))
vyishenka
vyishenka
сегодня в 20:28
Конечно за Россию. Что-то в его физиономии рязанское просматривается.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 19:56
патриот своей Родины, что тут еще скажешь...
lotsman
lotsman ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 19:34
".......вновь был вызван в сборную Камеруна, но из-за травмы не отправился в расположение сборной......." - травма, это не интересно и не романтично. Вот - Всю жизнь мечтал!!!!, это совсем другое.
4RT
4RT
сегодня в 19:28
Что вы напали на парня,пусть себе мечтает
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 19:08
С детства за Спартак !
valt134
valt134
сегодня в 19:06
О БОЖЕ!!! Он только вчера с пальмы слез, у него ещё хвост не отвалился и это ЧУДО метит в сборную России...
Caniggia
Caniggia
сегодня в 19:00
Это что за чудо эфиоп?
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
сегодня в 18:52
Эфиоп
старина
старина
сегодня в 18:51
ZA POROGA
ZA POROGA
сегодня в 18:46
с камеруна погнали..так русская телка подсказала правильные слова о 9 мая ,круге и фильме офицеры- мож замполит сб.эрэфии возьмет туда или с кремля потребуют взять нашего гвинейского ( пардон камерунского ) бруда...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:43
Играй в радость
Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:38
У каждого свои тараканы !!!
kasyak7
kasyak7
сегодня в 18:38
Добро пожаловать) у нас всех кто не из России тянут в сборную.
Своего рода ярмарка
Capral
Capral ответ Василий 50 (раскрыть)
сегодня в 18:37
Максимка....
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:34
Вот ещё клоун
Izmar
Izmar
сегодня в 18:29
Такие нашей сборной с таким тренером очень нужны.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:26
Если честно то даже не знаю такого игрока.
Он был в Локо! И даже становился лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения (2012).
Потом был в 2014—2015 в ЦСКА.
Затем Литва, Украина бедствующий Анжи (там бесплатно всех подряд брали), Швейцария и вот аутсайдер второго дивизиона Германии.
И зачем такой в сборной России?
Да и самое главное!
Вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах пока не играл. В середине марта 2019 года вновь был вызван в сборную Камеруна, но из-за травмы не отправился в расположение сборной.
Это так он отказывался от сборной Камеруна в пользу сборной России?
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 18:26, ред.
Он в Анжи себя не показал, был бы норм его бы Зенит первым рейсом выписал, а проходной двор, у нас своих таких хватает!!! И хоть трижды клянись, что готов умирать, за Русь - Матушку родную, отвечу словами одного известного человек " Не Верю"
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:26
Пробуй,что скажешь!
протон
протон
сегодня в 18:24
Интересно. Удачи парню во всех начинаниях.
Futurista
Futurista
сегодня в 18:21
Широк Русский мир)...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:21
У Карпина главная задача унизить Дзюбу
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 18:19
Вот и негр вызвался играть за нашу сборную.
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