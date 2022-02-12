Ондуа: «С детства мечтал играть за Россию. От сборной Камеруна я отказался»

Хавбек немецкого клуба «Ганновер 96» Гаэль Ондуа заявил, что отказался от приглашения сборной Камеруна и мечтает выступать за сборную России:
Меня в сборную Камеруна приглашали, но я отказался.
Потому что с самого маленького возраста я мечтал играть за сборную России: смотрел матчи, болел за Россию на больших турнирах. К тому же Россия как страна дала мне больше всего – профессией футболиста я овладел именно там. И хочу поблагодарить Россию своей игрой за сборную – за всё то, что она для меня сделала.
Он был в Локо! И даже становился лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения (2012).
Потом был в 2014—2015 в ЦСКА.
Затем Литва, Украина бедствующий Анжи (там бесплатно всех подряд брали), Швейцария и вот аутсайдер второго дивизиона Германии.
И зачем такой в сборной России?
Да и самое главное!
Вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах пока не играл. В середине марта 2019 года вновь был вызван в сборную Камеруна, но из-за травмы не отправился в расположение сборной.
Это так он отказывался от сборной Камеруна в пользу сборной России?
Он был в Локо! И даже становился лучшим бомбардиром Кубка РФС среди юношеских команд 1995 года рождения (2012).
Потом был в 2014—2015 в ЦСКА.
Затем Литва, Украина бедствующий Анжи (там бесплатно всех подряд брали), Швейцария и вот аутсайдер второго дивизиона Германии.
И зачем такой в сборной России?
Да и самое главное!
Вызывался в сборную Камеруна, но в официальных матчах пока не играл. В середине марта 2019 года вновь был вызван в сборную Камеруна, но из-за травмы не отправился в расположение сборной.
Это так он отказывался от сборной Камеруна в пользу сборной России?