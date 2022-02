Полузащитник впервые сыграл за «Брентфорд».

Датчанин вышел в стартовом составе «Брентфорда» в товарищеской встрече против «Саутенд Юнайтед» и отметился результативным пасом. Кроме того, сегодня у Эриксена день рождения, он отмечает 30-летие.

🎉 Happy birthday @ChrisEriksen8



What a present as well with an hour and an assist on his return to action this afternoon 🙌🙌#BrentfordFC pic.twitter.com/HJXj1Zfah7