Тухель сможет руководить «Челси» в финале клубного ЧМ

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сможет руководить командой в финале клубного чемпионата мира.
48-летний немецкий тренер, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, вылетел в Абу-Даби после выполненного протокола и полученного отрицательного теста.
Тухель уже присоединился к команде в отеле в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее тренер пропустил 2 матча своей команды – против «Плимута» (2:0) в Кубке Англии и «Аль-Хилаля» (1:0) в ОАЭ.
12 февраля «Челси» в финале клубного чемпионата мира сыграет с «Палмейрас».
Look who’s here. 👀 pic.twitter.com/q3vU8D5viP— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 11, 2022