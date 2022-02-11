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Тухель сможет руководить «Челси» в финале клубного ЧМ

вчера, 21:10
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)-:-Логотип футбольный клуб Палмейрас (Сан-Паулу)Палмейрас19:30 Не начался

Главный тренер «Челси» Томас Тухель сможет руководить командой в финале клубного чемпионата мира.

48-летний немецкий тренер, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, вылетел в Абу-Даби после выполненного протокола и полученного отрицательного теста.

Тухель уже присоединился к команде в отеле в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее тренер пропустил 2 матча своей команды – против «Плимута» (2:0) в Кубке Англии и «Аль-Хилаля» (1:0) в ОАЭ.

12 февраля «Челси» в финале клубного чемпионата мира сыграет с «Палмейрас».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 21:17
Тухель приедет будет порядок.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 21:16
команде привнесёт уверенность.
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