Тухель сможет руководить «Челси» в финале клубного ЧМ

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вчера, 21:10

Главный тренер «Челси» сможет руководить командой в финале клубного чемпионата мира.

48-летний немецкий тренер, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, вылетел в Абу-Даби после выполненного протокола и полученного отрицательного теста.

Тухель уже присоединился к команде в отеле в столице Объединенных Арабских Эмиратов. Ранее тренер пропустил 2 матча своей команды – против «Плимута» (2:0) в Кубке Англии и «Аль-Хилаля» (1:0) в ОАЭ .

12 февраля «Челси» в финале клубного чемпионата мира сыграет с «Палмейрас».