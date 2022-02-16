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Неймар — о Верратти: «Гений»

16 февраля 2022, 11:18
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 0Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Нападающий ПСЖ Неймар похвалил своего одноклубника Марко Верратти после победы над «Реалом».

Я знал, что Верратти превосходный игрок, но не представлял, что он настолько эффективен. Гений. Он один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
16 февраля в 16:54
Вроде бы он карлика называл гением.
4RT
4RT
16 февраля в 14:28
Бубнин
Бубнин
16 февраля в 12:32
В сегодняшних реалиях, где земляне то и дело подвергаются нашествию инопланетян, "гений" звучит даже как-то унизительно.
112910415
112910415
16 февраля в 12:04
и то хорошо, что других хвалить умеет !
sv_1969
sv_1969
16 февраля в 11:37
Ну ппц!Один инопланетянин а другой гении! Верратти далеко до Хави с Иньестой!
drug01
drug01
16 февраля в 11:31
Можно поспорить
1 984
1 984
16 февраля в 11:30
Спорное утверждение.
АлексАлекс
АлексАлекс
16 февраля в 11:27
Хмм... Чет подозрительно слово в слово

"26 октября 2021, 21:54
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего.

Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, прекрасный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько прекрасен. Гений. Один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой."
Ironigor
Ironigor
16 февраля в 11:23
Вот это номер . Вместе столько играют , а только сейчас понял .
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