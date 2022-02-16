Неймар — о Верратти: «Гений»

Нападающий ПСЖ Неймар похвалил своего одноклубника Марко Верратти после победы над «Реалом».
Я знал, что Верратти превосходный игрок, но не представлял, что он настолько эффективен. Гений. Он один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой.
"26 октября 2021, 21:54
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего.
Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, прекрасный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько прекрасен. Гений. Один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой."
"26 октября 2021, 21:54
Нападающий ПСЖ Неймар рассказал, кто из игроков парижского клуба удивил его сильнее всего.
Их двое – Мбаппе и Верратти. Мбаппе – молодой, быстрый, прекрасный игрок. Я знал, что Верратти – великолепный игрок, но не знал, что он настолько прекрасен. Гений. Один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой."