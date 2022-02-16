Неймар — о Верратти: «Гений»

Нападающий ПСЖ похвалил своего одноклубника после победы над «Реалом».

Я знал, что Верратти превосходный игрок, но не представлял, что он настолько эффективен. Гений. Он один из лучших полузащитников, с которыми я играл, наряду с Хави и Иньестой.