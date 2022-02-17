Изидор: «Головин в топе лучших футболистов»

Новичок «Локомотива» рассказал, что перейти в стан московской команды ему посоветовал экс-партнёр по «Монако» :

Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силён технически. Головин в топе лучших футболистов. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нём только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен. Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локо», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета.