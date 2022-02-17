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Изидор: «Головин в топе лучших футболистов»

вчера, 15:08

Новичок «Локомотива» Вильсон Изидор рассказал, что перейти в стан московской команды ему посоветовал экс-партнёр по «Монако» Александр Головин:

Головин — отличный парень, очень приятный. Это лучший игрок, он силён технически. Головин в топе лучших футболистов. Он мой друг. Так что, честно говоря, могу сказать о нём только хорошее. Я знаю, что он здесь очень популярен. Когда я сказал ему, что у меня есть возможность перейти в «Локо», он сказал мне приезжать, потому что это действительно очень крутой клуб и мне тут очень понравится. Я доволен, что послушал его совета.

Напомним, 21-летний Изидор стал футболистом «Локомотива» 22 января 2022 года, перейдя из французского «Монако». Сумма трансфера составила 3,5 млн евро. Изидор подписал соглашение с российской командой до 2026 года.

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Все комментарии
kust07
kust07
вчера в 17:43
Конечно, здесь можно ничего не делать и бабки получать
Futurista
Futurista
вчера в 15:39
Головин в топе...фото в студию)...
mihaluch
mihaluch
вчера в 15:36
Посоветовал и Изидор перешёл.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:32
Это на любителя кто в ТОП-е..
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 15:28
Разумеется вряд ли. В Европе в топе Дзюба, Кузяев, Сутормин, Оздоев и прочий газпромовский шлак. Это известно всем и давно. За ними топы в очередь стоят, а ты не знал?
4RT
4RT
вчера в 15:15
Опечатка в слове "(п)топе"
drug01
drug01
вчера в 15:15
Это радует
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:10
Это вряд ли
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