Месси: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов».

Нападающий ПСЖ Лионель Месси оценил шансы парижан выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.
Я считаю, что у нас есть команда, которая может попытаться победить в Лиге чемпионов. Мы воодушевлены этой идеей и очень надеемся, что она воплотится в жизнь, но нам нужно действовать спокойнее.
Аргентинец сделал 45 передач на последней трети поля, а также совершил 5 успешных обводок — лучший результат в игре.
Кроме того, показатель ожидаемых ассистов (xA) 34-летнего футболиста составил 0,61 — в три раза больше, чем у любого другого игрока матча.
Также Месси коснулся мяча более 100 раз.
Месси всегда лучший.
Аргентинец сделал 45 передач на последней трети поля, а также совершил 5 успешных обводок — лучший результат в игре.
Кроме того, показатель ожидаемых ассистов (xA) 34-летнего футболиста составил 0,61 — в три раза больше, чем у любого другого игрока матча.
Также Месси коснулся мяча более 100 раз.
Месси всегда лучший.
Это уже что-то из области фантастики товарищ Месси, или старость надвигается !)
Это уже что-то из области фантастики товарищ Месси, или старость надвигается !)