ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЛига чемпионов 2021/2022

Месси: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов»

вчера, 14:31

Нападающий ПСЖ Лионель Месси оценил шансы парижан выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

Я считаю, что у нас есть команда, которая может попытаться победить в Лиге чемпионов. Мы воодушевлены этой идеей и очень надеемся, что она воплотится в жизнь, но нам нужно действовать спокойнее.

Все новости
Сын Марадоны: «Отец надеялся бы на победу „Наполи“ над „Барселоной“»
Вчера, 20:51
Балотелли: «Если бы я сыграл на Евро, Италия выиграла бы ещё легче»
Вчера, 18:51
Медина: «Первая цель — выиграть все оставшиеся матчи в сезоне»
Вчера, 15:22
Изидор: «Головин в топе лучших футболистов»
Вчера, 15:08
Петржела: «Уверен, что „Зенит“ уверенно обыграет „Бетис“»
Вчера, 13:07
Новичок «Локомотива» Изидор обозначил свои сильные и слабые стороны
Вчера, 13:00
Сортировать
Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 23:54, ред.
Месси же один раз пробивал пенальти, а не сто.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 23:53
Если будет есть чипсы на лавке,то шансы попасть в полуфинал значительно вырастают.А вообще Шейхи должны его поставить на место, пусть у входа на стадион торгует майками.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 20:34
Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси стал лидером по нескольким статистическим показателям в матче Лиги чемпионов с "Реалом" (1:0).

     Аргентинец сделал 45 передач на последней трети поля, а также совершил 5 успешных обводок — лучший результат в игре.

     Кроме того, показатель ожидаемых ассистов (xA) 34-летнего футболиста составил 0,61 — в три раза больше, чем у любого другого игрока матча.

     Также Месси коснулся мяча более 100 раз.
Месси всегда лучший.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:27
К сожалению пока Почеттино не может наладить игру команды. Да и назвать ПСЖ «командой», пока язык не поворачивается
shur
shur ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 17:34
...кто был бы против, сначала научимся бить одиннацатиметровые...!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:22
Месси: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов».

Это уже что-то из области фантастики товарищ Месси, или старость надвигается !)
МAGNUM
МAGNUM
вчера в 15:22
Тебе не надоело мечтать и говорить про ЛЧ? Когда в последний раз ты говорил про ЛЧ,То барса влетела 4-0 и 2-8...Без тебя у них шансы есть.Трио Мбаппе-Дима-Неймар играет лучше,Чем когда в составе ты- двухголевой за семь месяцов))
4RT
4RT
вчера в 15:18
Без тебя возможно и есть шансы
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 15:08
Успокаивает себя после не забитого пенальти. По игре ЛЧ могут выиграть МС, Ливерпуль или Бавария.
амурец
амурец
вчера в 15:07
ПСЖ вполне по силам выиграть ЛЧ, если не выпускать на поле Месси
Bensurr
Bensurr
вчера в 15:00
Карлан стобой вряд-ли выйграет
salleeh
salleeh
вчера в 14:58
Остановись гном, ты вообще не должен что-то говорить, а лучше вообще не касайся мяча…
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:48
Лига чемпионской игры не показали. На одном Мбапе далеко не уедешь
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:38
Команды нет!Есть сборище звезд!
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 14:37
Это вряд ли.
протон
протон
вчера в 14:34
У МС спросили?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 14:33
Смешит людей карлик.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100