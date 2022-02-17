Месси: «ПСЖ может выиграть Лигу чемпионов».

Нападающий ПСЖ оценил шансы парижан выиграть Лигу чемпионов в нынешнем сезоне.

Я считаю, что у нас есть команда, которая может попытаться победить в Лиге чемпионов. Мы воодушевлены этой идеей и очень надеемся, что она воплотится в жизнь, но нам нужно действовать спокойнее.