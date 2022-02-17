Новичок «Локомотива» Изидор обозначил свои сильные и слабые стороны

Новоиспечённый форвард «Локомотива» перечислил свои сильные и слабые стороны:

Я всегда был атакующим. Меня всегда привлекала цель — постоянно хотелось забить гол. К тому же я очень быстро бегал, поэтому меня ставили вперёд. Я воспользовался своими возможностями, чтобы помогать своей команде.

Сильные и слабые стороны? Начнём со слабых. Я должен продолжать работать над защитой. Это важно — помочь команде. Затем важно продолжать развиваться технически. Научиться справляться с эмоциями, чтобы не разочаровываться, когда упустил возможность забить гол, и переключаться, чтобы забить следующий. Мои положительные качества: я быстро адаптируюсь и иду вперёд, у меня поставленный удар по мячу. То, что я люблю больше всего, это когда команда радуется. Если нужно отдать пас, я отдаю. Если нужно забить, я забиваю. Я люблю вдохновлять команду и приносить очки.