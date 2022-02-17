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Петржела: «Уверен, что „Зенит“ уверенно обыграет „Бетис“»

вчера, 13:07
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)2 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы между питерским клубом и «Бетисом»:

«Зенит» ждет очень тяжелая игра. «Бетис» отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва, у них имеются потери. Но я все равно Уверен, что «Зенит» уверенно обыграет «Бетис», просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев. К тому же, играют дома, а в Петербурге «Зенит» особенно силен — клуб гонит армия болельщиков.

Не думаю, что потеря Азмуна как-то отрицательно повлияет на атакующую мощь команды. На замену Сердара взяли двух нападающих, да и в команде и так много классных атакующих игроков.

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Все комментарии
Kolenok
Kolenok
вчера в 19:13
Когда этого дур..а,постить уже перестанут!
Храневец
Храневец
вчера в 16:38
Держись гешпанский гранд !!!! Сегодня Зенит сломает Вам 82 или Вы ему !За Родину Газпром Миллера Ура !!!!!!!
протон
протон
вчера в 14:47
Тут много опыта, то мало..Вас не поймешь. Команда идет в зоне ЛЧ в примере, как можно вообще говорит про легкий матч.
Евгений Стренадко
Евгений Стренадко
вчера в 14:44
1-3 бетис
112910415
112910415
вчера в 14:08
хорошо быть таким уверенным !
но результат потом лучше не узнавать ..
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 14:07
"Господа,гоните ставки,
я вам помогу чуть-чуть!",-
Петржела для затравки
россиян готов надуть.
Ironigor
Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:47
Белочка его заманила в самую чащу !)))
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:30
И откуда столько оптимизма??? Вчера вон Бавария еле отскочила, так что загадывать не вижу смысла.
kasyak7
kasyak7 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:27
Ахах)) В Питере пить,в Питере пить... Петржелу научили,как надо в Питере пить.
STVA 1
STVA 1 ответ kasyak7 (раскрыть)
вчера в 13:25
С дозой переборщил))
kasyak7
kasyak7
вчера в 13:23
Удивительно что Петржела несёт такую чепуху. Откуда такая уверенность непонятно. Да Зенит имеет достаточный опыт в еврокубках,но опыт отрицательный .,одни поражения.
А по статистике все наши клубы проигрывают в весенней стадии. Помимо всего есть потери в составе,тем более во вратарской линии. Непонятно за счёт чего Зенит может выиграть
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 13:22
Возьмите уже его говорящей головой, на смену евгенадию, он так напрашивается, а его игнорят(()) И тому не скучно будет и замена если что, а несут они примерно одинаковое)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:12
С утра нельзя 🥃🥃🥃☝😉
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:08
Нет такой уверенности
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