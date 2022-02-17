Петржела: «Уверен, что „Зенит“ уверенно обыграет „Бетис“»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился ожиданиями от первого поединка 1/16 финала Лиги Европы между питерским клубом и «Бетисом»:
«Зенит» ждет очень тяжелая игра. «Бетис» отлично играет в чемпионате, а у питерцев это будет первая встреча после долгого перерыва, у них имеются потери. Но я все равно Уверен, что «Зенит» уверенно обыграет «Бетис», просто потому что у команды намного больше еврокубкового опыта, чем у испанцев. К тому же, играют дома, а в Петербурге «Зенит» особенно силен — клуб гонит армия болельщиков.
Не думаю, что потеря Азмуна как-то отрицательно повлияет на атакующую мощь команды. На замену Сердара взяли двух нападающих, да и в команде и так много классных атакующих игроков.
но результат потом лучше не узнавать ..
но результат потом лучше не узнавать ..
я вам помогу чуть-чуть!",-
Петржела для затравки
россиян готов надуть.
я вам помогу чуть-чуть!",-
Петржела для затравки
россиян готов надуть.
А по статистике все наши клубы проигрывают в весенней стадии. Помимо всего есть потери в составе,тем более во вратарской линии. Непонятно за счёт чего Зенит может выиграть
А по статистике все наши клубы проигрывают в весенней стадии. Помимо всего есть потери в составе,тем более во вратарской линии. Непонятно за счёт чего Зенит может выиграть