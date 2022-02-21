Брозович отказал «Барселоне» и подпишет новый контракт с «Интером»

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вчера, 16:50

Полузащитник «Интера» в ближайшее время заключит новый контракт с итальянской командой. Хорватский игрок отказался от предложения «Барселоны», которая собиралась подписать Брозовича свободным агентом в конце сезона.

Ранее сообщалось, что по новому соглашению Брозович хочет получать 7,5 млн евро с учётом бонусов. Новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Брозович в 24 поединках итальянской Серии А отдал 1 голевую передачу. Также на его счету гол и результативная передача в 7 играх группового раунда Лиги чемпионов.