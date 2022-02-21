ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

Брозович отказал «Барселоне» и подпишет новый контракт с «Интером»

вчера, 16:50

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович в ближайшее время заключит новый контракт с итальянской командой. Хорватский игрок отказался от предложения «Барселоны», которая собиралась подписать Брозовича свободным агентом в конце сезона.

Ранее сообщалось, что по новому соглашению Брозович хочет получать 7,5 млн евро с учётом бонусов. Новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне Брозович в 24 поединках итальянской Серии А отдал 1 голевую передачу. Также на его счету гол и результативная передача в 7 играх группового раунда Лиги чемпионов.

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Все комментарии
4RT
4RT
вчера в 21:46
Ну правильно сделал
протон
протон
вчера в 18:54
Один из основных игроков этой команды, максимально лоялен клубу долгие годы, очень сильный игрок, в принципе, и, можно сказать, один из сенаторов команды.
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 18:16
Наверное знает что сделал...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 17:58
Ему играть,ему и выбирать.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:38
Барса мало предложила.
hаrut
hаrut
вчера в 17:21
Имеет полное право отказать
Бакланский рубеж
Бакланский рубеж
вчера в 17:14
Барса таких денег не даст
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:04
Оо как, неожиданно!
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