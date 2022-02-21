Брозович отказал «Барселоне» и подпишет новый контракт с «Интером»

Полузащитник «Интера» Марцело Брозович в ближайшее время заключит новый контракт с итальянской командой. Хорватский игрок отказался от предложения «Барселоны», которая собиралась подписать Брозовича свободным агентом в конце сезона.
Ранее сообщалось, что по новому соглашению Брозович хочет получать 7,5 млн евро с учётом бонусов. Новое соглашение игрока будет рассчитано до лета 2026 года.
В текущем сезоне Брозович в 24 поединках итальянской Серии А отдал 1 голевую передачу. Также на его счету гол и результативная передача в 7 играх группового раунда Лиги чемпионов.