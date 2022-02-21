ГлавнаяНовостиКонтрактыИталия. Серия А 2021/2022

«Ювентус» готов платить Дибале 8 млн евро в год

вчера, 08:13

Туринский «Ювентус» продолжает переговоры по продлению соглашения с нападающим команды Пауло Дибалой, начатые ещё осенью минувшего года.

Изначально туринцы готовы были предложить аргентинцу зарплату в размере 8 млн евро и разнообразные бонусы, но позже пересмотрели условия нового контракта. Переговоры зашли в тупик. Теперь «Ювентус» вновь предлагает Дибале прежние условия, но в Турине хотят, чтобы агент игрока Хорхе Антун отказался от большей части своей комиссии.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала провёл за «Ювентус» 27 поединков во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Действующий контракт аргентинского игрока с клубом истекает летом этого года. Если новый контракт не будет подписан, Дибала покинет «Юве» в качестве свободного агента.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 15:17
«Агент должен отказаться от значительной части комисси»
Райола в момент прочтения выронил пачку долларов, которой прикуривал сигару.
112910415
112910415
вчера в 11:46
дорогой он какой-то
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:21
Нормально,куда еще больше.
shlomo
shlomo
вчера в 10:49
Немного он переоценен
STVA 1
STVA 1 ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 09:45
Приветствую! Ты прав конечно во многом. Игрок с приставкой топ, но по мне есть одно большое НО. Это игрок без стержня и характера, чем и отличаются действительно Большие игроки. Не решала короче он.
lotsman
lotsman
вчера в 09:40
Хотите чтобы играл - платите.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:36
Что-то очень круто 8 лямов Дибале!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:21
Дибала скорее всего покинет Юве и клубу надо искать ему замену.
drug01
drug01
вчера в 09:05
Есть желание платите
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 08:56
Ему и 5 хватило бы
A.S.A
A.S.A
вчера в 08:55
Дибала один из "жирных кусков" среди игроков с истекающим контрактом. Спрос на игрока точно будет, так что ему точно переживать не придется. Думаю многим топ клубам он пригодится, а з/п в 10 млн это не такая уж большая сумма для такого игрока
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 08:54
Не баснословные деньги предлагают.
ОПС
ОПС
вчера в 08:54
До чего нибудь договорятся.
h8you
h8you
вчера в 08:45
будут оплачивать лечение
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 08:45
Дибала и его агент не уступят ни евро, тем более, что летом станет свободным агентом и найти другую команду не составит труда. Скорее всего предложения уже есть и много кто будет только рад получить высококлассного игрока бесплатно.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 08:39
Я думаю нет но нам не понять
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 08:19
А стоит ли ???
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