«Ювентус» готов платить Дибале 8 млн евро в год

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вчера, 08:13

Туринский «Ювентус» продолжает переговоры по продлению соглашения с нападающим команды , начатые ещё осенью минувшего года.

Изначально туринцы готовы были предложить аргентинцу зарплату в размере 8 млн евро и разнообразные бонусы, но позже пересмотрели условия нового контракта. Переговоры зашли в тупик. Теперь «Ювентус» вновь предлагает Дибале прежние условия, но в Турине хотят, чтобы агент игрока Хорхе Антун отказался от большей части своей комиссии.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала провёл за «Ювентус» 27 поединков во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 6 результативных передач. Действующий контракт аргентинского игрока с клубом истекает летом этого года. Если новый контракт не будет подписан, Дибала покинет «Юве» в качестве свободного агента.