«Тоттенхэм» пока не будет предлагать Кейну новый контракт

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вчера, 15:01

Лондонский «Тоттенхэм» в настоящее время не планирует предлагать новое соглашение форварду . Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 28-летний Кейн отклонил предложение «шпор» по новому контракту в прошлом году, когда им интересовался «Манчестер Сити». Сейчас лондонцы не собираются делать новую попытку по соглашению с англичанином, хотя и хотят продлить с ним контракт. Они понимают, что решение остаётся за Кейном, а у самого игрока ещё 2 года до истечения контракта.

В текущем сезоне Кейн 34 играх забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.