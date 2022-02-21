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«Тоттенхэм» пока не будет предлагать Кейну новый контракт

вчера, 15:01

Лондонский «Тоттенхэм» в настоящее время не планирует предлагать новое соглашение форварду Харри Кейну. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, 28-летний Кейн отклонил предложение «шпор» по новому контракту в прошлом году, когда им интересовался «Манчестер Сити». Сейчас лондонцы не собираются делать новую попытку по соглашению с англичанином, хотя и хотят продлить с ним контракт. Они понимают, что решение остаётся за Кейном, а у самого игрока ещё 2 года до истечения контракта.

В текущем сезоне Кейн 34 играх забил 17 голов и отдал 3 голевые передачи.

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Все комментарии
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 17:44
Посмотрим теперь реакцию Кейна
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 16:33
через два года разве что Сороки купят.
Cat01
Cat01
вчера в 15:26
Надо подумать
ДСА
ДСА
вчера в 15:26
Пусть играет за старую зарплату.
shlomo
shlomo
вчера в 15:23
Шпорам виднее что с ним делать
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:03, ред.
Ну и правильно, зачем делать сейчас, если ещё до конца контракта ещё два года.
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