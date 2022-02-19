Серхи Роберто подписал новый контракт с «Барселоной»

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлил соглашение.
Утверждается, что новый контракт 30-летнего футболиста подписан до 2024 года. Официально о сделке еще не объявляли.
Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлил соглашение.
Утверждается, что новый контракт 30-летнего футболиста подписан до 2024 года. Официально о сделке еще не объявляли.
Рад, что интересы клуба и игрока сошлись в желании нового контракта.
Удачи Роберто и Барсе!!!
Рад, что интересы клуба и игрока сошлись в желании нового контракта.
Удачи Роберто и Барсе!!!