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Серхи Роберто подписал новый контракт с «Барселоной»

19 февраля 2022, 18:44

Защитник «Барселоны» Серхи Роберто продлил соглашение.

Утверждается, что новый контракт 30-летнего футболиста подписан до 2024 года. Официально о сделке еще не объявляли.

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Все комментарии
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:36
Продали бы было бы лучше,середняк
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 01:24
Полностью согласен.
Свeтозар
Свeтозар
19 февраля в 20:20
Теперь нужно отрабатывать
Байкал-38.
Байкал-38. ответ sv_1969 (раскрыть)
19 февраля в 19:47
Да Роберто универсал и ещё года 2-3 будет играть на уровне и приносить пользу Барсе, а дальше заглядывать не будем.
1 984
1 984
19 февраля в 19:47
Хорошо когда все довольны.
sv_1969
sv_1969 ответ Байкал-38. (раскрыть)
19 февраля в 19:37
И главное что он универсален!
Cat01
Cat01
19 февраля в 19:34
Желаем удачи
ДАША Д
ДАША Д
19 февраля в 19:24
Стабильность - это хорошо.
Байкал-38.
Байкал-38.
19 февраля в 18:58
У Барсы тяжёлые времена и совсем не дело разбрасываться такими игроками как Серджи Роберто. Роберто каталонец, воспитанник Барсы, который всю карьеру провёл в клубе и всегда был приверженцем неповторимого стиля Барсы.
Рад, что интересы клуба и игрока сошлись в желании нового контракта.
Удачи Роберто и Барсе!!!
нечитайло
нечитайло
19 февраля в 18:58
Ну что повезло парню
shlomo
shlomo
19 февраля в 18:53
Вот когда будет официально объявлено, тогда и поздравим и Барсу и Серхи
Ironigor
Ironigor
19 февраля в 18:48
Ну и так тому и быть. Удачи.
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