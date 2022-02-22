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Скоулз — об игре Фернандеша: «Сейчас Бруну слишком „мягковат“»

22 февраля 2022, 09:04

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о стиле игры 27-летнего португальца Бруну Фернандеша:

Бруну ищет фол заранее, даже прежде чем что-то случится. Он должен стать жёстче, сильнее, сейчас он слишком «мягковат». Его голова всегда поднята вверх в ожидании фола.

В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 33 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 13 результативными передачами. Он стал футболистом МЮ в январе 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за 63 млн евро.

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Все комментарии
протон
протон
22 февраля в 18:45
Когда играл Пол Скоулз, Рой Кин, Двайт Йорк, Энди Коул,Райян Гиггз и компания то все было лучше ,чем сейчас у МЮ
МAGNUM
МAGNUM
22 февраля в 16:09
Если Фернандеш потерял уверенность из-за одного игрока,то он мягкотелый слюнтяй.Чем Роналду ему мешает? Забрал у него номер? Нет...Забрал его позицию? Нет.Не дает ему играть? Тоже нет. Роналду не пешеход,из-за которого сначала сбежал Ибра и Неймар,а потом и Суарес.
marut
marut
22 февраля в 10:55
Нет прежнего МЮ
Leha-ha50
Leha-ha50
22 февраля в 09:22
На данный момент весь МЮ слишком мягковат.
УЕСКА
УЕСКА
22 февраля в 09:14
Фернандеш лидер МЮ и тащит команду, а Роналду ему только мешает как в клубе так и в сборной.
Gahi
Gahi
22 февраля в 09:08
После того как пришёл в команду Роналду, Фернандеш почему-то стал играть именно так, потерял уверенность и решительность особенно это видно во время игры сейчас.
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