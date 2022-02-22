Скоулз — об игре Фернандеша: «Сейчас Бруну слишком „мягковат“»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз поделился мнением о стиле игры 27-летнего португальца Бруну Фернандеша:
Бруну ищет фол заранее, даже прежде чем что-то случится. Он должен стать жёстче, сильнее, сейчас он слишком «мягковат». Его голова всегда поднята вверх в ожидании фола.
В нынешнем сезоне Фернандеш принял участие в 33 поединках за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 9 голами и 13 результативными передачами. Он стал футболистом МЮ в январе 2020 года, перейдя из лиссабонского «Спортинга» за 63 млн евро.