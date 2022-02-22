Скоулз — об игре Фернандеша: «Сейчас Бруну слишком „мягковат“»

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22 февраля 2022, 09:04

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мнением о стиле игры 27-летнего португальца :

Бруну ищет фол заранее, даже прежде чем что-то случится. Он должен стать жёстче, сильнее, сейчас он слишком «мягковат». Его голова всегда поднята вверх в ожидании фола.