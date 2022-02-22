Сорокин о слухах про перенос финала ЛЧ из РФ: «Таких обсуждений не было»

Генеральный директор оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал перенос финала Лиги чемпионов из России на фоне признания ДНР и ЛНР .

В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже «отнимали» финалы неоднократно.

Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА , никаких подобных обсуждений у нас не было.