Сорокин о слухах про перенос финала ЛЧ из РФ: «Таких обсуждений не было»

Генеральный директор оргкомитета финала ЛЧ в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин заявил, что УЕФА не обсуждал перенос финала Лиги чемпионов из России на фоне признания ДНР и ЛНР.
В целом это не первый раз, когда различные СМИ пишут, что у нас что-то отнимут. Мы работаем с этим с 2008 года, когда у нас тоже «отнимали» финалы неоднократно.
Мы ведем подготовку в плановом режиме, регулярно общаемся с нашими коллегами из УЕФА, никаких подобных обсуждений у нас не было.
У нас подготовка идет полным ходом. На март намечены очередные рабочие визиты. Для нас никаких изменений нет, лично со мной никаких дискуссий с УЕФА не было на этот счет.